Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH septiembre 2025: ANSES aumenta los montos y así queda con la Tarjeta Alimentar

AUH y Tarjeta Alimentar llegan con cambios en septiembre: así quedarán los pagos de ANSES y qué extras se suman sin necesidad de trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un nuevo aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esto impactará directamente en el bolsillo de millones de familias, ya que no solo sube la AUH, sino también la Asignación por Hijo con Discapacidad, la Asignación por Embarazo (AUE) y las distintas Asignaciones Familiares (SUAF).

A su vez, la Tarjeta Alimentar se sigue pagando de manera complementaria, lo que genera un “combo” que en algunos casos supera los $180.000 mensuales por familia, dependiendo de la cantidad de hijos.

En esta nota repasamos cuánto se cobra por AUH en septiembre 2025, cómo quedan los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, qué extras se suman con el Complemento Leche del Plan 1000 Días, y cuál es el calendario de pago confirmado por ANSES.

Con la nueva actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube de $112.942 a $115.087. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% del total hasta que las familias presenten la Libreta AUH. En consecuencia, el pago efectivo será de $92.070 por hijo.

En paralelo, también se modificaron los importes para quienes reciben la AUH por discapacidad, que pasa de $367.757 a $374.744. Este incremento forma parte, como siempre, de la política de movilidad de las asignaciones, que busca mantener los ingresos en línea con las principales variables económicas del país.

Monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

A diferencia de la AUH, el programa Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en septiembre. Según la información oficial, los montos quedan congelados respecto de meses anteriores. Los valores vigentes son:

  • $52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para hogares con tres hijos o más.

El beneficio se acredita de manera automática en la misma fecha del cobro de la asignación o pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

anses alimentar .jpg

Este programa alcanza a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.

  • Beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad de siete hijos o más.

Para no perder la ayuda, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos personales y los del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

El rol del Plan 1000 Días: el extra del Complemento Leche

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunos hogares acceden a un beneficio adicional: el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

Este programa apunta a garantizar la nutrición de embarazadas y niños de hasta 3 años, y en septiembre se mantiene en $42.162 mensuales.

De este modo, una madre con un hijo de menos de 3 años puede cobrar:

  • AUH (1 hijo): $92.070.

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250.

  • Complemento Leche: $42.162.

  • Total mensual: $186.482.

