El nuevo k-drama en Netflix que promete ser la serie coreana más elegida entre las comedias románticas.

Suzy y Kim Woo-bin: el regreso de una pareja inolvidable

Para los seguidores de los k-dramas, el mayor atractivo está en la reunión de Suzy y Kim Woo-bin. Ambos protagonizaron en 2016 la serie Uncontrollably Fond, recordada por su final trágico, donde el personaje de Woo-bin fallecía en los brazos de Suzy.

En esta ocasión, la química entre los dos actores regresa en un entorno muy distinto. Ahora, en lugar de tragedia y lágrimas, el guion se inclina por un romance fantástico con tintes de humor y situaciones cargadas de tensión mágica.

Suzy y Kim Woo-bin

Cuándo se estrena la serie coreana "El genio y los deseos"

Netflix confirmó que la serie se estrenará el 3 de octubre de 2025, coincidiendo con el feriado de Chuseok en Corea del Sur. Este detalle no es menor, ya que el feriado es una de las festividades más importantes del país, lo que asegura una amplia audiencia en el día de lanzamiento.

El primer teaser revelado muestra a Suzy caminando en un desierto con la lámpara en sus manos. Al frotarla, aparece el genio de Kim Woo-bin, quien le lanza una advertencia inquietante: “Prometo que voy a buscarte y sé que te encontraré. No vayas a olvidar mi nombre”.

El elenco de "El genio y los deseos"

Kim Woo-bin

Suzy

Ahn Eun-jin

Noh Sang-hyun

Ko Kyu-phil

Lee Zoo-young

El genio y los deseos Netflix 2

El guion está escrito por Kim Eun-sook, creadora de éxitos como Los herederos y La gloria. La dirección está a cargo de Lee Byeong-heon, reconocido por la comedia Extreme Job, una de las películas más taquilleras en la historia de Corea del Sur.

Qué se espera de "El genio y los deseos"

La combinación de los elementos mágicos con la personalidad rígida de Ka-young y el carácter embaucador del genio crea un escenario de tensión constante. Netflix adelantó que el choque entre ambos personajes dará lugar a un romance atípico, lleno de contradicciones y giros inesperados.

El tono se aleja de los clásicos melodramas coreanos y se aproxima más a una fusión de comedia romántica, fantasía oscura y aventura.

El genio y los deseos Netflix 3

El público internacional ha recibido con entusiasmo los primeros adelantos. En redes sociales, muchos seguidores consideran esta serie como una especie de revancha tras el triste final de Uncontrollably Fond. Ahora, la promesa es ver a Suzy y Kim Woo-bin en una historia donde la magia y el destino podrían torcer lo imposible.

Netflix confía en que El genio y los deseos será uno de sus estrenos más exitosos del año, reforzando el liderazgo de los k-dramas en la plataforma y sumando un nuevo hito en la carrera de sus protagonistas.

Tráiler de "El genio y los deseos" en Netflix