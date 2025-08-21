AUH y SUAF: el pago único de ANSES que supera los $400 mil, cómo obtenerlo

En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES actualizó uno de sus beneficios más relevantes para familias con AUH y SUAF: un pago único superior a $400 mil. Te contamos a quiénes les corresponde y cómo gestionarlo paso a paso.

ANSES confirmó un aumento en el pago único por adopción destinado a beneficiarios de AUH y SUAF, que ahora alcanza los $401.074. Este beneficio representa un refuerzo clave en agosto 2025, ya que se entrega en una sola vez y apunta a acompañar los gastos iniciales de las familias adoptantes.

El incremento busca cubrir necesidades urgentes como alimentación, vestimenta, educación y salud en los primeros meses de la adopción. Para recibirlo, es necesario cumplir con requisitos específicos y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos por el organismo.

Este beneficio no se otorga de forma automática: los solicitantes deben iniciar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES o a través de la plataforma Mi ANSES, presentando la documentación que respalde la adopción y la condición de beneficiario de AUH o SUAF.

¿Quiénes pueden acceder al pago único de ANSES?

AUH 2025: el aumento de julio
El pago único por adopción está dirigido exclusivamente a titulares de AUH y SUAF que acrediten una resolución judicial de adopción. Además, pueden acceder personas en relación de dependencia, trabajadores temporarios, rurales o asegurados por ART, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

La documentación requerida incluye el DNI del niño o niña adoptado y del adulto responsable, junto con la constancia de percepción de AUH o SUAF. En todos los casos, el pedido debe realizarse dentro de los plazos habilitados: hasta dos años después de la adopción.

¿De cuánto es el monto y cómo se cobra?

Desde julio 2025, el monto actualizado es de $401.074 y se paga en una sola vez. En caso de que el beneficiario ya haya percibido parcialmente el beneficio, ANSES ajustará la diferencia hasta alcanzar el valor vigente.

El trámite puede realizarse 100% online en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, adjuntando la documentación correspondiente. Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Otros beneficios que pueden complementarse

Este pago único se suma a otros programas que reciben los beneficiarios de AUH y SUAF, como la Tarjeta Alimentar (hasta $108.062 según cantidad de hijos), el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162 mensuales por hijo menor de 3 años), los créditos para beneficiarios de ANSES (hasta $1.500.000 según banco) y la Ayuda Escolar Anual.

En conjunto, estas prestaciones refuerzan el apoyo económico para familias que transitan el proceso de adopción, ofreciendo un respaldo integral frente a los gastos iniciales y recurrentes de la crianza.

