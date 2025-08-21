AUH y SUAF: el pago único de ANSES que supera los $400 mil, cómo obtenerlo

La documentación requerida incluye el DNI del niño o niña adoptado y del adulto responsable, junto con la constancia de percepción de AUH o SUAF. En todos los casos, el pedido debe realizarse dentro de los plazos habilitados: hasta dos años después de la adopción.

¿De cuánto es el monto y cómo se cobra?

Desde julio 2025, el monto actualizado es de $401.074 y se paga en una sola vez. En caso de que el beneficiario ya haya percibido parcialmente el beneficio, ANSES ajustará la diferencia hasta alcanzar el valor vigente.

El trámite puede realizarse 100% online en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, adjuntando la documentación correspondiente. Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Otros beneficios que pueden complementarse

Este pago único se suma a otros programas que reciben los beneficiarios de AUH y SUAF, como la Tarjeta Alimentar (hasta $108.062 según cantidad de hijos), el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162 mensuales por hijo menor de 3 años), los créditos para beneficiarios de ANSES (hasta $1.500.000 según banco) y la Ayuda Escolar Anual.

En conjunto, estas prestaciones refuerzan el apoyo económico para familias que transitan el proceso de adopción, ofreciendo un respaldo integral frente a los gastos iniciales y recurrentes de la crianza.