Créditos para AUH ANSES: cómo obtener hasta $1.350.000 desde el celular

La solicitud se realiza 100 % online desde el homebanking de cada banco, con acreditación en menos de 48 horas hábiles en la cuenta del beneficiario.

¿De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH?

Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.

En paralelo, ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:

AUH general: $92.065,27 por hijo .

AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04 .

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos?

El acuerdo operativo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.