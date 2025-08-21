En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
AUH
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para AUH ANSES: cómo obtener hasta $1.350.000 desde el celular

Los créditos para AUH de ANSES llegan con novedades en agosto y septiembre 2025. Banco Nación y Provincia ofrecen montos que alcanzan hasta $1.350.000. Requisitos, pasos para acceder y cuánto se cobra con los aumentos.

Banco Nación y Provincia ofrecen montos que alcanzan hasta $1.350.000. Requisitos

Banco Nación y Provincia ofrecen montos que alcanzan hasta $1.350.000. Requisitos, pasos para acceder y cuánto se cobra con los aumentos.

Los créditos para beneficiarios de la AUH de ANSES ya están disponibles a través del Banco Nación y Banco Provincia, con montos de hasta $1.350.000 y plazos de devolución de hasta 72 meses. Aunque muchos los relacionan directamente con la ANSES, es importante aclarar que los préstamos no los otorga el organismo previsional, sino que están destinados a quienes cobran sus prestaciones en estas entidades bancarias.

Leé también Confirmado: créditos para ANSES de más de $2.500.000 sin recibo de sueldo
Confirmado: créditos para ANSES de más de $2.500.000 sin recibo de sueldo

En paralelo, la ANSES aplicó aumentos en las asignaciones familiares, la AUH y la Tarjeta Alimentar desde septiembre de 2025, lo que incrementa los ingresos de millones de familias. De esta manera, se combinan dos medidas clave: la actualización de haberes por movilidad y la posibilidad de solicitar financiamiento personal con acreditación rápida.

¿Quiénes pueden solicitar los créditos para AUH de ANSES en 2025?

creditos anses jubilados .jpg
Cr&eacute;ditos para AUH ANSES: c&oacute;mo obtener hasta $1.350.000 desde el celular

Créditos para AUH ANSES: cómo obtener hasta $1.350.000 desde el celular

Los préstamos están disponibles para titulares de AUH, SUAF y jubilaciones que cumplan ciertos requisitos básicos:

  • Tener más de 18 años y residencia en Argentina.

  • Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Poseer cuenta bancaria activa.

  • Mantener buen historial crediticio.

  • No superar ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente en julio 2025.

  • Contar con Clave Digital y CUIL activos.

La solicitud se realiza 100 % online desde el homebanking de cada banco, con acreditación en menos de 48 horas hábiles en la cuenta del beneficiario.

¿De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH?

Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.

En paralelo, ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:

  • AUH general: $92.065,27 por hijo.

  • AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.

  • Asignación por Embarazo: $92.065,27.

También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.

¿Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos?

El acuerdo operativo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Créditos AUH ANSES
Notas relacionadas
AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000
Confirman créditos de hasta $2.600.000 para beneficiarios ANSES: usá el simulador y mirá si te aprueban
AUH de ANSES: Banco Nación y Provincia lanzan créditos de hasta $1.350.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar