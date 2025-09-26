En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
atención beneficiarios

Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

En octubre 2025, la ANSES aplicará nuevos valores en AUH, jubilaciones y pensiones, además de mantener beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días. También quedaron definidas las fechas de pago. Conocé todos los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en octubre 2025 se implementará un incremento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La medida impactará en la AUH, AUE, SUAF y haberes de jubilados, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarios en todo el país.

El ajuste se calculó a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue de 1,9%. Aunque se trata de una suba leve, se suma al refuerzo de ingresos complementarios que permanecen vigentes, como el bono de $70.000 para jubilados y la Tarjeta Alimentar, que mantienen sus montos sin cambios.

La ANSES también difundió el calendario oficial de pagos, que se desarrollará a lo largo del mes sin modificaciones por feriados.

¿De cuánto será la AUH ANSES en octubre 2025?

Con el aumento, la AUH por cada hijo menor de 18 años queda en $117.250,96. La ANSES deposita en forma directa el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se libera con la presentación de la Libreta AUH.

En cuanto a la AUH por discapacidad, el nuevo valor asciende a $402.831,11. De ese total, las familias reciben $322.264,88 por mes, y el saldo pendiente se cobra una vez entregada la Libreta con los controles de salud, escolaridad y vacunación.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre 2025?

Tras el ajuste, los haberes quedaron de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $325.709

  • PUAM: $260.567

  • PNC por invalidez: $227.996

  • PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

A estos montos se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, alcanzando un ingreso total de $395.709. Para jubilados con haberes superiores, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar ese máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

Los montos de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios respecto de septiembre:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

El Plan 1000 Días continúa con el Complemento Leche de $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan junto con la AUH y la AUE en la misma cuenta bancaria de manera automática.

¿Cuándo se cobran las prestaciones ANSES en octubre 2025?

El calendario de pagos ANSES queda definido así:

  • AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según el número final del DNI.

  • Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.

  • Jubilados que cobran más de la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta en Mi ANSES con CUIL y clave personal, o en el sitio oficial anses.gob.ar.

