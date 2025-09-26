Con el aumento, la AUH por cada hijo menor de 18 años queda en $117.250,96. La ANSES deposita en forma directa el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se libera con la presentación de la Libreta AUH.

En cuanto a la AUH por discapacidad, el nuevo valor asciende a $402.831,11. De ese total, las familias reciben $322.264,88 por mes, y el saldo pendiente se cobra una vez entregada la Libreta con los controles de salud, escolaridad y vacunación.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre 2025?

Tras el ajuste, los haberes quedaron de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $325.709

PUAM: $260.567

PNC por invalidez: $227.996

PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

A estos montos se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, alcanzando un ingreso total de $395.709. Para jubilados con haberes superiores, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar ese máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

Los montos de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios respecto de septiembre:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

El Plan 1000 Días continúa con el Complemento Leche de $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan junto con la AUH y la AUE en la misma cuenta bancaria de manera automática.

¿Cuándo se cobran las prestaciones ANSES en octubre 2025?

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

El calendario de pagos ANSES queda definido así:

AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre , según el número final del DNI.

Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre .

Jubilados que cobran más de la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta en Mi ANSES con CUIL y clave personal, o en el sitio oficial anses.gob.ar.