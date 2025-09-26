Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

Con el aumento, la AUH por cada hijo menor de 18 años queda en $117.250,96. La ANSES deposita en forma directa el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se libera con la presentación de la Libreta AUH.
En cuanto a la AUH por discapacidad, el nuevo valor asciende a $402.831,11. De ese total, las familias reciben $322.264,88 por mes, y el saldo pendiente se cobra una vez entregada la Libreta con los controles de salud, escolaridad y vacunación.
¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre 2025?
Tras el ajuste, los haberes quedaron de la siguiente forma:
-
Jubilación mínima: $325.709
-
PUAM: $260.567
-
PNC por invalidez: $227.996
-
PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709
A estos montos se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, alcanzando un ingreso total de $395.709. Para jubilados con haberes superiores, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar ese máximo.
¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?
Los montos de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios respecto de septiembre:
-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres hijos o más.
El Plan 1000 Días continúa con el Complemento Leche de $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan junto con la AUH y la AUE en la misma cuenta bancaria de manera automática.
¿Cuándo se cobran las prestaciones ANSES en octubre 2025?
El calendario de pagos ANSES queda definido así:
-
AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según el número final del DNI.
-
Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.
-
Jubilados que cobran más de la mínima: del 22 al 26 de octubre.
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta en Mi ANSES con CUIL y clave personal, o en el sitio oficial anses.gob.ar.