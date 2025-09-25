AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia con 3 hijos

Los montos confirmados son:
Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de cada asignación, dinero que solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos.
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados
Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.
Los montos vigentes en septiembre son:
-
$55.250 para familias con un hijo.
-
$86.936 para familias con dos hijos.
-
$114.062 para familias con tres o más hijos.
Este beneficio llega de manera automática a:
-
Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.
-
Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
-
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.
No es necesario inscribirse: ANSES lo acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se cobra la AUH.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos
Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares crecen de manera considerable.
Familias con 1 hijo
Si además presentan la Libreta AUH 2024, la familia puede cobrar el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.
Familias con 2 hijos
-
AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56
-
Tarjeta Alimentar: $86.936
-
Ingreso total: $271.039,56 por mes
Con la Libreta AUH, se suma el retenido de ambos hijos, lo que da un plus de $331.726 adicionales acumulados.
Familias con 3 hijos
-
AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34
-
Tarjeta Alimentar: $114.062
-
Ingreso total: $390.217,34 por mes
Al presentar la Libreta AUH 2024, el plus retenido acumulado alcanza los $497.589 extras.
Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido
La Libreta AUH es fundamental para cobrar el 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:
La presentación es obligatoria una vez al año. Si no se hace durante dos períodos consecutivos, ANSES puede suspender el pago de la AUH.
Paso a paso online (Mi ANSES)
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.
-
Descargar e imprimir el formulario.
-
Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo y firmarlo.
-
Subirlo escaneado o fotografiado desde la misma sección en Mi ANSES.
También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo. Una vez validado, el organismo liquida el pago del 20% retenido y lo acredita en la cuenta bancaria del titular.
En resumen: ingresos totales en septiembre 2025
-
1 hijo: $147.301,78 por mes + $165.863 retenidos si se presenta la Libreta.
-
2 hijos: $271.039,56 por mes + $331.726 retenidos.
-
3 hijos: $390.217,34 por mes + $497.589 retenidos.
De esta manera, la combinación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y la Libreta AUH permite que los hogares superen los $600.000 anuales adicionales, un refuerzo clave en el presupuesto familiar.