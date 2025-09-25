AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia con 3 hijos

Los montos confirmados son:

Por hijo menor de 18 años Monto total: $115.064,72 Pago en mano (80%): $92.051,78 Retención (20%): $23.012,94

Por hijo con discapacidad Monto total: $374.670,30 Pago en mano (80%): $299.736,24 Retención (20%): $74.934,06



Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de cada asignación, dinero que solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.

Los montos vigentes en septiembre son:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

No es necesario inscribirse: ANSES lo acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos

Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares crecen de manera considerable.

Familias con 1 hijo

AUH en mano: $92.051,78

Tarjeta Alimentar: $55.250

Ingreso total: $147.301,78 por mes

ANSES_bono

Si además presentan la Libreta AUH 2024, la familia puede cobrar el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.

Familias con 2 hijos

AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56

Tarjeta Alimentar: $86.936

Ingreso total: $271.039,56 por mes

Con la Libreta AUH, se suma el retenido de ambos hijos, lo que da un plus de $331.726 adicionales acumulados.

Familias con 3 hijos

AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34

Tarjeta Alimentar: $114.062

Ingreso total: $390.217,34 por mes

Al presentar la Libreta AUH 2024, el plus retenido acumulado alcanza los $497.589 extras.

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es fundamental para cobrar el 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:

Controles de salud y vacunación.

Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria una vez al año. Si no se hace durante dos períodos consecutivos, ANSES puede suspender el pago de la AUH.

Paso a paso online (Mi ANSES)

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo y firmarlo.

Subirlo escaneado o fotografiado desde la misma sección en Mi ANSES.

También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo. Una vez validado, el organismo liquida el pago del 20% retenido y lo acredita en la cuenta bancaria del titular.

En resumen: ingresos totales en septiembre 2025

1 hijo: $147.301,78 por mes + $165.863 retenidos si se presenta la Libreta.

2 hijos: $271.039,56 por mes + $331.726 retenidos.

3 hijos: $390.217,34 por mes + $497.589 retenidos.

De esta manera, la combinación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y la Libreta AUH permite que los hogares superen los $600.000 anuales adicionales, un refuerzo clave en el presupuesto familiar.