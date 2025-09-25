En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia con 3 hijos

En septiembre 2025, la ANSES paga la AUH con aumento y la Tarjeta Alimentar. Según la cantidad de chicos, los ingresos familiares pueden alcanzar hasta $390.000 mensuales.

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia con 3 hijos

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia con 3 hijos
Leé también Atención beneficiarios AUH de ANSES: paso a paso para pedir el crédito de $1 millón
Atención beneficiarios AUH de ANSES: paso a paso para pedir el crédito de $1 millón

En septiembre 2025, ambas ayudas se actualizan con nuevos montos, lo que genera la pregunta central de muchas familias: ¿cuánto voy a cobrar si tengo 1, 2 o 3 hijos?

La respuesta varía según la cantidad de hijos, si alguno tiene discapacidad y la zona de residencia. Sin embargo, los valores generales ya están confirmados y muestran un incremento significativo respecto a meses anteriores.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones en función de la inflación y la recaudación.

Los montos confirmados son:

  • Por hijo menor de 18 años

    • Monto total: $115.064,72

    • Pago en mano (80%): $92.051,78

    • Retención (20%): $23.012,94

  • Por hijo con discapacidad

    • Monto total: $374.670,30

    • Pago en mano (80%): $299.736,24

    • Retención (20%): $74.934,06

Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de cada asignación, dinero que solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad de los hijos.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Junto con la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar que los hogares con hijos puedan acceder a alimentos básicos.

Los montos vigentes en septiembre son:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

No es necesario inscribirse: ANSES lo acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia según hijos

Al combinar los montos de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares crecen de manera considerable.

Familias con 1 hijo

  • AUH en mano: $92.051,78

  • Tarjeta Alimentar: $55.250

  • Ingreso total: $147.301,78 por mes

ANSES_bono

Si además presentan la Libreta AUH 2024, la familia puede cobrar el 20% retenido durante todo 2024, que equivale a $165.863 extra.

Familias con 2 hijos

  • AUH en mano: $92.051,78 × 2 = $184.103,56

  • Tarjeta Alimentar: $86.936

  • Ingreso total: $271.039,56 por mes

Con la Libreta AUH, se suma el retenido de ambos hijos, lo que da un plus de $331.726 adicionales acumulados.

Familias con 3 hijos

  • AUH en mano: $92.051,78 × 3 = $276.155,34

  • Tarjeta Alimentar: $114.062

  • Ingreso total: $390.217,34 por mes

Al presentar la Libreta AUH 2024, el plus retenido acumulado alcanza los $497.589 extras.

Libreta AUH 2024: cómo cobrar el plus retenido

La Libreta AUH es fundamental para cobrar el 20% que ANSES retiene durante todo el año. Se trata de un formulario que certifica:

  • Controles de salud y vacunación.

  • Asistencia escolar obligatoria.

La presentación es obligatoria una vez al año. Si no se hace durante dos períodos consecutivos, ANSES puede suspender el pago de la AUH.

Paso a paso online (Mi ANSES)

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Llevarlo a la escuela y centro de salud para completarlo y firmarlo.

  • Subirlo escaneado o fotografiado desde la misma sección en Mi ANSES.

También puede presentarse en oficinas de ANSES con turno previo. Una vez validado, el organismo liquida el pago del 20% retenido y lo acredita en la cuenta bancaria del titular.

En resumen: ingresos totales en septiembre 2025

  • 1 hijo: $147.301,78 por mes + $165.863 retenidos si se presenta la Libreta.

  • 2 hijos: $271.039,56 por mes + $331.726 retenidos.

  • 3 hijos: $390.217,34 por mes + $497.589 retenidos.

De esta manera, la combinación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y la Libreta AUH permite que los hogares superen los $600.000 anuales adicionales, un refuerzo clave en el presupuesto familiar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre
ANSES: ya se puede presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar entre $188.000 y $612.000
AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar