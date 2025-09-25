ANSES: ya se puede presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar entre $188.000 y $612.000

Zona General

Por cada hijo menor: $188.069,40

Por hijo con discapacidad: $612.401,00

Zona Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y localidades designadas de Río Negro)

Por cada hijo menor: $244.491,60

Por hijo con discapacidad: $796.122,60

Esto significa que una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

¿Quiénes deben presentarla?

El beneficio corresponde a:

Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años .

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad .

Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

La presentación es obligatoria para poder cobrar la retención y seguir accediendo a la AUH.

Plazos de la presentación

La ANSES ya informó que el plazo límite para entregar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre de 2025.

Se recomienda no esperar a último momento: cuanto antes se realice la carga, antes se acreditará el pago acumulado.

ANSES_calendario

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH 2025

El trámite puede hacerse totalmente online desde la web o la app de Mi ANSES.

Ingresar a Mi ANSES Entrá con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar.

Verificar la información de los hijos En la sección Hijos > Libreta AUH , consultá los datos de tus hijos o personas a cargo. Si falta información, aparecerá un aviso.

Generar la Libreta Si hay campos pendientes (educación, salud, vacunación), seleccioná la opción “Generar Libreta” . Podés descargarla en PDF o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario El documento debe imprimirse en una sola hoja , en buena calidad y con todas las secciones visibles.

Llevar a la escuela o centro de salud En la escuela, deben certificar la asistencia escolar . En el centro de salud, deben completar los controles médicos y de vacunación .

Sacar la foto del formulario completo Colocá la libreta en una superficie plana y bien iluminada . Asegurate de que se vean las cuatro esquinas . El archivo debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG .

Subir el formulario a Mi ANSES Volvé a ingresar a Mi ANSES, en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH , cargá la foto y completá el trámite.

Confirmación final Vas a recibir un correo electrónico confirmando que la carga fue realizada correctamente.

¿Qué pasa si no se presenta?

Si la familia no presenta la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025, se pierden los montos acumulados del 20% retenido durante 2024 y puede interrumpirse el pago de la AUH.