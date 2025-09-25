En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES: ya se puede presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar entre $188.000 y $612.000

ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025, el trámite que permite cobrar el 20% retenido durante el año anterior. Los beneficiarios pueden acceder a un pago único de entre $188.000 y $612.000 según la cantidad de hijos.

Cada año, millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar la Libreta AUH ante ANSES. Este documento es clave porque permite acreditar la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de niños y adolescentes.

El beneficio no es menor: la presentación de la libreta habilita el cobro del 20% retenido mes a mes durante el año anterior, lo que representa una suma acumulada muy significativa en 2025.

Montos de la Libreta AUH 2025

La retención mensual del 20% de la AUH se acumula a lo largo del año y, una vez que se entrega la Libreta, se libera en un único pago.

En 2025, los valores que ANSES confirmó son los siguientes:

Zona General

  • Por cada hijo menor: $188.069,40

  • Por hijo con discapacidad: $612.401,00

Zona Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y localidades designadas de Río Negro)

  • Por cada hijo menor: $244.491,60

  • Por hijo con discapacidad: $796.122,60

Esto significa que una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

¿Quiénes deben presentarla?

El beneficio corresponde a:

  • Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.

  • En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

  • Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

La presentación es obligatoria para poder cobrar la retención y seguir accediendo a la AUH.

Plazos de la presentación

La ANSES ya informó que el plazo límite para entregar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre de 2025.

Se recomienda no esperar a último momento: cuanto antes se realice la carga, antes se acreditará el pago acumulado.

ANSES_calendario

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH 2025

El trámite puede hacerse totalmente online desde la web o la app de Mi ANSES.

  • Ingresar a Mi ANSES

    Entrá con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar.

  • Verificar la información de los hijos

    En la sección Hijos > Libreta AUH, consultá los datos de tus hijos o personas a cargo. Si falta información, aparecerá un aviso.

  • Generar la Libreta

    Si hay campos pendientes (educación, salud, vacunación), seleccioná la opción “Generar Libreta”. Podés descargarla en PDF o enviarla por correo electrónico.

  • Imprimir el formulario

    El documento debe imprimirse en una sola hoja, en buena calidad y con todas las secciones visibles.

  • Llevar a la escuela o centro de salud

    • En la escuela, deben certificar la asistencia escolar.

    • En el centro de salud, deben completar los controles médicos y de vacunación.

  • Sacar la foto del formulario completo

    • Colocá la libreta en una superficie plana y bien iluminada.

    • Asegurate de que se vean las cuatro esquinas.

    • El archivo debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.

  • Subir el formulario a Mi ANSES

    Volvé a ingresar a Mi ANSES, en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, cargá la foto y completá el trámite.

  • Confirmación final

    Vas a recibir un correo electrónico confirmando que la carga fue realizada correctamente.

¿Qué pasa si no se presenta?

Si la familia no presenta la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025, se pierden los montos acumulados del 20% retenido durante 2024 y puede interrumpirse el pago de la AUH.

