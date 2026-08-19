Oficial: el Gobierno confirmó el aumento que los jubilados estaban esperando

De esta manera, durante septiembre habrá que mirar dos cifras diferentes para conocer cuánto dinero ingresará a cada cuenta: por un lado, el haber actualizado y, por otro, el eventual refuerzo extraordinario.

ANSES: cuánto será la jubilación mínima en septiembre de 2026

Con la aplicación del nuevo aumento, el haber mínimo jubilatorio quedará establecido en $428.633,20 desde septiembre.

Ese valor corresponde al monto previsional actualizado y no incluye el bono extraordinario de $70.000. Por ese motivo, los jubilados que cumplan con las condiciones para recibir el refuerzo podrán alcanzar un ingreso bruto mensual de aproximadamente $498.633.

La diferencia entre ambas cifras es importante porque el bono no forma parte permanente del haber previsional. Se trata de un refuerzo adicional destinado a determinados beneficiarios, por lo que debe analizarse por separado del aumento mensual.

Además, el monto que finalmente llegue a la cuenta bancaria puede ser inferior al valor bruto anunciado. Esto ocurre porque sobre los haberes pueden aplicarse distintos descuentos, entre ellos los vinculados a PAMI u otros conceptos correspondientes a cada beneficiario.

Por eso, para saber cuánto dinero cobrará efectivamente una persona en septiembre, no alcanza con observar únicamente el monto de la jubilación mínima.

Jubilados ANSES: cuánto cobrarán con el bono de $70.000

Uno de los puntos que genera mayor expectativa entre los beneficiarios es la continuidad del bono de $70.000.

El refuerzo está dirigido principalmente a quienes tienen los ingresos previsionales más bajos. Para los beneficiarios cuyo haber se encuentra dentro del límite establecido, el bono podrá alcanzar los $70.000 completos.

En el caso de un jubilado que cobre la mínima y tenga derecho al refuerzo completo, la cuenta sería:

Haber mínimo: $428.633,20.

$428.633,20. Bono: $70.000.

$70.000. Total bruto: aproximadamente $498.633,20.

Sin embargo, este último valor debe tomarse como una referencia bruta. El dinero efectivamente depositado puede ser menor debido a descuentos que correspondan a cada beneficiario.

La situación cambia para quienes tienen un haber superior al mínimo. En esos casos, el refuerzo puede ser proporcional, de acuerdo con las condiciones fijadas para acceder al beneficio.

Por lo tanto, no todos los jubilados recibirán automáticamente $70.000 adicionales.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 de ANSES?

El refuerzo extraordinario alcanza a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional y asistencial.

Entre los principales destinatarios aparecen jubilados y pensionados del SIPA, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas pensiones no contributivas.

También pueden quedar comprendidos beneficiarios de prestaciones vinculadas con vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas para el pago del refuerzo.

La clave está en el monto del beneficio que percibe cada persona. Quienes tengan ingresos previsionales más bajos podrán acceder al refuerzo completo, mientras que para quienes superen determinados valores el adicional podrá reducirse.

Por eso, frente al anuncio del nuevo aumento, es importante diferenciar entre aumento del haber y bono extraordinario. El primero modifica el valor de la prestación; el segundo funciona como un complemento.

Cómo quedan las pensiones de ANSES en septiembre

La actualización de septiembre también alcanzará a las diferentes prestaciones que administra ANSES.

En el caso de la PUAM, el monto se ubicará en torno a $342.891. Si la persona reúne las condiciones para acceder al bono completo, el ingreso bruto podrá llegar a aproximadamente $412.891.

Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez y vejez tendrán un monto de referencia de alrededor de $300.014. Con el refuerzo extraordinario, el total podría ascender a $370.014.

También se modificará la prestación destinada a madres de siete hijos o más, que quedará en aproximadamente $428.591 antes de considerar el adicional.

Con el bono completo, ese ingreso podría alcanzar los $498.591.

Estos valores permiten observar cómo la actualización repercute sobre diferentes sectores que dependen de las prestaciones previsionales y asistenciales.

PUAM: cuál será el nuevo monto en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también tendrá una actualización en septiembre.

El nuevo valor se ubicará en $342.891, mientras que quienes tengan derecho al refuerzo extraordinario podrán alcanzar un ingreso bruto de $412.891.

La PUAM está destinada a personas que cumplen con los requisitos correspondientes para acceder a esta prestación y constituye una de las herramientas del sistema previsional para adultos mayores que no cuentan con una jubilación ordinaria.

Por ese motivo, cada actualización mensual resulta especialmente relevante para quienes dependen de esta prestación como principal fuente de ingresos.

En septiembre, el aumento permitirá elevar el monto básico, mientras que el bono funcionará como un complemento para los sectores alcanzados.

Pensiones no contributivas: cuánto se cobrará en septiembre

Las pensiones no contributivas (PNC) también estarán alcanzadas por la actualización.

Para las prestaciones por invalidez y vejez, el monto informado será de aproximadamente $300.014. En caso de corresponder el bono completo, el ingreso bruto ascenderá a unos $370.014.

Este grupo de beneficiarios también deberá tener en cuenta que el importe anunciado es bruto y que pueden existir descuentos o deducciones dependiendo de cada situación.

La actualización representa así una modificación general dentro del esquema de prestaciones, aunque el impacto final será diferente para cada persona.

Pensión para madres de 7 hijos: cuál será el nuevo monto

Otro de los beneficios que tendrá modificaciones es la pensión destinada a madres de siete hijos o más.

A partir de septiembre, el monto básico se ubicará en aproximadamente $428.591.

En los casos en los que corresponda el refuerzo completo, el ingreso bruto podrá llegar a $498.591.

La diferencia de apenas unos pesos respecto del valor de la jubilación mínima responde a las características particulares de la prestación y a la forma en que se determina su actualización.

De todos modos, para conocer el importe final que recibirá cada beneficiaria será necesario considerar los descuentos que eventualmente se apliquen.

Haber máximo de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con ingresos más altos

La actualización de septiembre también alcanzará a quienes perciben los haberes previsionales más elevados.

El haber máximo jubilatorio quedará establecido en $2.884.296 durante septiembre de 2026.

A diferencia de quienes reciben la mínima, estos beneficiarios no deben considerar automáticamente el bono de $70.000 dentro de ese monto. El refuerzo está pensado principalmente para los haberes más bajos y puede reducirse o no corresponder cuando el ingreso previsional supera determinados límites.

Además, los $2.884.296 corresponden a un monto bruto. El importe efectivamente percibido puede modificarse debido a los descuentos que correspondan.

La diferencia entre haber mínimo y máximo muestra la amplitud del sistema previsional y explica por qué el impacto de la actualización no será idéntico para todos los jubilados.

Aumento de jubilaciones en septiembre: por qué se actualizan los haberes

El nuevo incremento está relacionado con la evolución de la inflación.

La actualización de los haberes previsionales se determina a partir de la variación del índice de precios correspondiente al período tomado como referencia. En este caso, el dato de inflación de julio de 2026 fue el que definió el aumento que comenzará a aplicarse durante septiembre.

El porcentaje informado ronda el 2,1%, por lo que las prestaciones subirán en línea con ese indicador.

Esto significa que los jubilados tendrán un nuevo incremento nominal en sus haberes, aunque el efecto sobre el poder adquisitivo dependerá de cómo evolucionen los precios de los bienes y servicios durante el mismo período.

Para quienes reciben la jubilación mínima, además, el bono extraordinario tendrá un papel fundamental en el ingreso mensual.

Qué deben tener en cuenta los jubilados de ANSES

Ante cada actualización, es importante distinguir entre monto bruto, bono y dinero efectivamente depositado.

El monto bruto es el valor de la prestación antes de los descuentos. El bono, cuando corresponde, se suma como refuerzo extraordinario. Finalmente, el depósito bancario refleja el importe resultante luego de las deducciones que correspondan.

Por esa razón, un jubilado que tenga una jubilación mínima y reúna los requisitos para cobrar el bono puede tener un ingreso bruto cercano a $498.633, pero el dinero disponible puede ser diferente.

También es importante recordar que no todos los beneficiarios reciben el mismo importe. La prestación, la situación particular de cada titular y la posibilidad de acceder al refuerzo determinan cuánto terminará cobrando cada persona.

La clave para los jubilados en septiembre

El nuevo escenario previsional tendrá dos componentes centrales: el aumento del 2,1% y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplan las condiciones.

La jubilación mínima se ubicará en $428.633,20, mientras que quienes tengan derecho al refuerzo completo podrán alcanzar aproximadamente $498.633 brutos.

Al mismo tiempo, se actualizarán la PUAM, las pensiones no contributivas, la pensión para madres de siete hijos y el resto de las prestaciones alcanzadas por la movilidad.

Para los adultos mayores, el dato más importante será entonces conocer no solo cuánto aumentó su haber, sino también si tienen derecho al bono y cuál será el monto final que aparecerá en su cuenta bancaria.

De esta manera, septiembre de 2026 llegará con una nueva modificación de los ingresos previsionales. La actualización busca acompañar la evolución de los precios registrada durante julio y se suma a los refuerzos extraordinarios destinados a los beneficiarios de menores ingresos.