La salud de Wanda Nara: el Dr. Capuya explicó el exigente tratamiento que debe afrontar

Y agregó: "Las personas tienen una expectativa de vida normal y realmente quedé sorprendido cuando viajé hace unos años a Irlanda a la planta donde se fabrican estas drogas y a través del tiempo uno va viendo cómo esas personas que antes tenían una vida compleja hoy tienen una vida normal, con terapias dirigidas que dan dejado de lado la quimioterapia que daña muchas células”.

En su explicación, Capuya remarcó el avance de la ciencia en los últimos años en cuanto a este tipo de enfermedad y destacó la importancia de realizarse controles clínicos ya que muchas veces no se evidencian síntomas previos.

"Está enfermedad afecta principalmente a los glóbulos blancos. No la conozco a Wanda desde el punto de vista médico pero la verdad que ha cambiado muchísimo la calidad de vida de las personas con respecto a este tipo de enfermedad que para se entienda con cánceres en la sangre", precisó el doctor al aire.

Y cerró acerca del posteo de la conductora: “Las imágenes que compartió Wanda son de una extracción común de sangre. Muchas veces estas leucemias se descubren en un análisis de rutina y vos no sentís nada”.

La impactante foto de Wanda Nara de su tratamiento por la leucemia

Wanda Nara mostró desde sus historias de Instagram cómo es su tratamiento por la leucemia donde se la ve sacándose sangre y rodeada de jeringas.

“Hoy arranqué así: mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, indicó la conductora en las últimas horas acompañando la imagen de una cancion de Justin Bieber, quien no suele mostrar cómo es su tratamiento médico.