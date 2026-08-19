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ANSES: quiénes cobran hasta $376.600 desde el 24 de agosto y por seis meses

La ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto para la Prestación por Desempleo. El beneficio tiene un monto mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600, según los ingresos y aportes de cada trabajador.

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ANSES: quiénes cobran hasta $376.600 desde el 24 de agosto

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El organismo previsional comenzará a acreditar los pagos desde el lunes 24 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

El monto de la prestación varía según el salario que tenía el trabajador antes de quedar desempleado, aunque existen límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

ANSES: quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado sin empleo por determinadas circunstancias.

Pueden solicitarla quienes fueron:

  • Despedidos sin justa causa.
  • Afectados por la finalización de un contrato.
  • Despedidos por quiebra o cierre de la empresa.
  • Quienes renunciaron por una causa justificada.

Además, es necesario contar con una determinada cantidad de aportes previos.

En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber realizado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años.

Para trabajadores eventuales o de temporada, se requiere haber trabajado como mínimo 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el último año.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en agosto

El monto no es igual para todos los beneficiarios. La prestación se determina tomando como referencia el 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican topes mínimos y máximos.

Con el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $376.600, los montos de la Prestación por Desempleo quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Monto mínimo: $188.300, equivalente al 50% del SMVM.
  • Monto máximo: $376.600, equivalente al 100% del SMVM.

Por lo tanto, $376.600 es el máximo que puede cobrar un beneficiario, y no un monto fijo para todos los desempleados.

Cuándo cobro la Prestación por Desempleo en agosto

La ANSES estableció el siguiente calendario de pagos según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar serán quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, a partir del 24 de agosto.

En pocas palabras

  • ANSES: Anunció el calendario de pagos de agosto para la Prestación por Desempleo.
  • Montos: El beneficio va de $188.300 a $376.600, según ingresos y aportes previos.
  • Fechas: Los pagos inician el 24 de agosto, según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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