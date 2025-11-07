OFICIAL: revelan de cuánto sería el aumento de ANSES para jubilados y AUH en diciembre
El Banco Central informó su proyección de la inflación de octubre. Las prestaciones previsionales también incluirán bono y medio aguinaldo.
De cuánto sería el aumento de ANSES para jubilados y AUH en diciembre (Foto: archivo).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estima una inflación del 3% para octubre. Este porcentaje servirá como referencia para calcular la movilidad previsional de diciembre, que impactará en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares de ANSES.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial se conocerá el miércoles 12 de noviembre, cuando el INDEC publique su informe mensual. Ese dato definirá el aumento exacto que se aplicará a partir de diciembre, aunque las proyecciones del REM ya permiten anticipar los nuevos valores estimados.
Jubilados y pensionados de ANSES: cuánto cobrarían en diciembre
Si la suba del 3% se confirma, la jubilación mínima pasaría de $333.085,39 a $343.077,95. Además del incremento, los titulares recibirán un bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $171.538,98, alcanzando un ingreso total de $584.616,93 para el mes.
En el extremo opuesto, la jubilación máxima subiría de $2.241.349,35 a $2.308.589,83. Si bien este grupo no accede al bono, sí cobrará el aguinaldo de $1.154.294,92, lo que elevaría el ingreso total a $3.462.884,75.
Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber crecería de $266.468,31 a $274.462,36. Sumando el refuerzo y el medio aguinaldo ($137.231,18), el monto total de diciembre sería de $481.693,54.
En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o discapacidad aumentarían de $233.159,77 a $240.154,56. Con bono y aguinaldo incluidos ($120.077,28), el ingreso total rondaría los $430.231,84.
Las madres de siete hijos, que también perciben PNC equivalentes a la mínima, recibirían el mismo esquema: $343.077,95 de haber, más $70.000 de bono y $171.538,98 de aguinaldo, totalizando $584.616,93.
Aumentos en las Asignaciones Familiares del SUAF
Las asignaciones que paga ANSES a trabajadores registrados también se ajustarían con la movilidad. Con una variación del 3%, los valores quedarían de la siguiente manera:
Asignación por hijo: de $59.851 a $61.647
Hijo con discapacidad: de $194.873 a $200.719
Prenatal: de $59.851 a $61.647
Nacimiento: de $69.763 a $71.856
Adopción: de $417.116 a $429.629
Matrimonio: de $104.459 a $107.593
Cónyuge: de $14.519 a $14.955
La ayuda escolar anual se mantendrá en $85.000, ya que volverá a actualizarse antes del ciclo lectivo 2026.
Asimismo, se elevarán los topes de ingresos: el límite individual pasará de $2.453.609 a $2.527.217, y el familiar, de $4.907.218 a $5.054.435.
Cuánto cobrará la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre
La AUH también se incrementará con la movilidad de diciembre. Si se confirma la estimación del BCRA, el monto por hijo subiría de $119.691 a $123.282, mientras que por hijo con discapacidad pasaría de $389.733 a $401.425.
Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria. Por lo tanto, el pago directo sería de $98.625,60 por hijo y de $321.140 en los casos con discapacidad.
Además, el Complemento Leche también registrará un leve incremento: de $45.142 a $46.496.