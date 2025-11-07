OFICIAL: revelan de cuánto sería el aumento de ANSES para jubilados y AUH en diciembre

Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber crecería de $266.468,31 a $274.462,36. Sumando el refuerzo y el medio aguinaldo ($137.231,18), el monto total de diciembre sería de $481.693,54.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o discapacidad aumentarían de $233.159,77 a $240.154,56. Con bono y aguinaldo incluidos ($120.077,28), el ingreso total rondaría los $430.231,84.

Las madres de siete hijos, que también perciben PNC equivalentes a la mínima, recibirían el mismo esquema: $343.077,95 de haber, más $70.000 de bono y $171.538,98 de aguinaldo, totalizando $584.616,93.

‍‍‍ Aumentos en las Asignaciones Familiares del SUAF

Las asignaciones que paga ANSES a trabajadores registrados también se ajustarían con la movilidad. Con una variación del 3%, los valores quedarían de la siguiente manera:

Asignación por hijo: de $59.851 a $61.647

Hijo con discapacidad: de $194.873 a $200.719

Prenatal: de $59.851 a $61.647

Nacimiento: de $69.763 a $71.856

Adopción: de $417.116 a $429.629

Matrimonio: de $104.459 a $107.593

Cónyuge: de $14.519 a $14.955

La ayuda escolar anual se mantendrá en $85.000, ya que volverá a actualizarse antes del ciclo lectivo 2026.

Asimismo, se elevarán los topes de ingresos: el límite individual pasará de $2.453.609 a $2.527.217, y el familiar, de $4.907.218 a $5.054.435.

Cuánto cobrará la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre

La AUH también se incrementará con la movilidad de diciembre. Si se confirma la estimación del BCRA, el monto por hijo subiría de $119.691 a $123.282, mientras que por hijo con discapacidad pasaría de $389.733 a $401.425.

Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria. Por lo tanto, el pago directo sería de $98.625,60 por hijo y de $321.140 en los casos con discapacidad.

Además, el Complemento Leche también registrará un leve incremento: de $45.142 a $46.496.