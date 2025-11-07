El cambio de ANSES para quienes cobran la Prestación por Desempleo en noviembre

El incremento responde al ajuste mensual que se aplica según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medida por el INDEC, que en el último mes fue del 2,1%.
Asignaciones familiares disponibles
Los titulares del fondo de desempleo pueden cobrar diferentes asignaciones por grupo familiar, entre ellas:
Asignación por hijo.
Asignación por hijo con discapacidad.
Asignación prenatal.
Asignaciones de pago único, como nacimiento, adopción y matrimonio.
Ayuda escolar anual.
Para acceder a estos beneficios, el ingreso familiar total no debe superar los $4.907.218 durante noviembre.
Además, la normativa vigente —Resolución 339/2025— establece que ningún integrante del grupo familiar puede percibir un salario individual mayor a $2.453.609.
A diferencia de los trabajadores en actividad, los beneficiarios del fondo de desempleo no perciben el adicional por zona desfavorable, por lo que los montos de las asignaciones son iguales en todo el país, sin importar el lugar de residencia.
Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025
Asignación Familiar por Hijo
Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $891.041: $194.845,72
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86
Desde $1.306.800,01: $86.993,49
Asignación por Cónyuge
IGF hasta $4.718.516: $14.509,56
Asignaciones de Pago Único
Nacimiento: $69.747,31
Adopción: $417.068,07
Matrimonio: $104.441,33
Asignación Prenatal
IGF hasta $891.041: $59.836,04
De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49
De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66
De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18
Cuánto paga ANSES por desempleo y cuánto dura
El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al SMVM. Actualmente, los valores se ubican entre:
$161.000 mínimo
$322.000 máximo
Duración del beneficio según aportes:
6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses
2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses
Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses
En casos especiales —como mayores de 45 años o personas con cargas de familia— el plazo puede extenderse.
Prestación por Desempleo: calendario de pagos noviembre 2025