El cambio de ANSES para quienes cobran la Prestación por Desempleo en noviembre

La medida fue oficializada a través de la Resolución 339/2025. Por otro lado, también se fijaron nuevos topes de ingresos familiares para los beneficiarios.

ANSES prepara una novedad para quienes cobran la Prestación por Desempleo (Foto: archivo).

El incremento responde al ajuste mensual que se aplica según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medida por el INDEC, que en el último mes fue del 2,1%.

Asignaciones familiares disponibles

Los titulares del fondo de desempleo pueden cobrar diferentes asignaciones por grupo familiar, entre ellas:

  • Asignación por hijo.
  • Asignación por hijo con discapacidad.
  • Asignación prenatal.
  • Asignaciones de pago único, como nacimiento, adopción y matrimonio.
  • Ayuda escolar anual.

Para acceder a estos beneficios, el ingreso familiar total no debe superar los $4.907.218 durante noviembre.

Además, la normativa vigente —Resolución 339/2025— establece que ningún integrante del grupo familiar puede percibir un salario individual mayor a $2.453.609.

A diferencia de los trabajadores en actividad, los beneficiarios del fondo de desempleo no perciben el adicional por zona desfavorable, por lo que los montos de las asignaciones son iguales en todo el país, sin importar el lugar de residencia.

ANSES DESEMPLEO .jpg

Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04

  • De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

  • De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

  • De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $891.041: $194.845,72

  • Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

  • Desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

  • IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $69.747,31

  • Adopción: $417.068,07

  • Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

  • IGF hasta $891.041: $59.836,04

  • De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

  • De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

  • De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Cuánto paga ANSES por desempleo y cuánto dura

El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al SMVM. Actualmente, los valores se ubican entre:

  • $161.000 mínimo
  • $322.000 máximo

Duración del beneficio según aportes:

  • 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses
  • 2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses
  • Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses

En casos especiales —como mayores de 45 años o personas con cargas de familia— el plazo puede extenderse.

Prestación por Desempleo: calendario de pagos noviembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
