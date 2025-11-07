El cambio de ANSES para quienes cobran la Prestación por Desempleo en noviembre

Además, la normativa vigente —Resolución 339/2025— establece que ningún integrante del grupo familiar puede percibir un salario individual mayor a $2.453.609.

A diferencia de los trabajadores en actividad, los beneficiarios del fondo de desempleo no perciben el adicional por zona desfavorable, por lo que los montos de las asignaciones son iguales en todo el país, sin importar el lugar de residencia.

ANSES DESEMPLEO .jpg

Montos del SUAF vigentes en noviembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso familiar hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.845,72

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

Desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.747,31

Adopción: $417.068,07

Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.836,04

De $891.041,01 a $1.306.800: $40.358,49

De $1.306.800,01 a $1.508.746: $24.405,66

De $1.508.746,01 a $4.718.516: $12.586,18

Cuánto paga ANSES por desempleo y cuánto dura

El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al SMVM. Actualmente, los valores se ubican entre:

$161.000 mínimo

$322.000 máximo

Duración del beneficio según aportes:

6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses

2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses

Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses

En casos especiales —como mayores de 45 años o personas con cargas de familia— el plazo puede extenderse.

Prestación por Desempleo: calendario de pagos noviembre 2025