Gime Accardi reveló su vínculo con el trapero que se fotografió: el impensando gesto de Nico Vázquez
Gime Accardi reveló el misterio sobre la relación que mantiene con Seven Kayne, el trapero nacional de 26 años. Nico Vázquez se hizo eco y reaccionó de manera inesperada.
7 nov 2025, 19:53
Sin dar declaraciones ni publicar ningún mensaje directo, Gimena Accardi insinuó cuál es el verdadero vínculo que la une al trapero Seven Kayne, luego de la fogosa foto que compartieron juntos y que desató todo tipo de rumores. Nico Vázquez, atento a la situación, no tardó en dejarle un comentario.
En su cuenta de Instagram, la actriz compartió la portada de Tilf, una producción de microcine dirigida por Agustina Navarro, que Accardi protagoniza y codirige junto a ella. En este proyecto, el trapero forma parte del elenco, lo que confirma que su relación con la actriz es, al menos por ahora, estrictamente profesional.
En medio del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, Gime se mostró completamente enfocada en su faceta profesional, un aspecto que muchos señalaban que había quedado opacado durante su relación con el actor. Tal es así que, de inmediato, su publicación comenzó a llenarse de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de colegas, seguidores y figuras del ambiente. De hecho, su expareja también dejó un comentario.
El actor reaccionó con un emoji de corazón, una claqueta de cine y aplausos, gestos suficientes para dar cuenta que más allá de los cambios en sus vidas personales, aún conservan un fuerte cariño. Accardi, por su parte, reaccionó con un "me gusta" al comentario.
Cuál fue la foto de Gime Accardi que llamó la atención
Gimena Accardi volvió a llamar la atención en las redes al aparecer en una imagen que despertó todo tipo de comentarios. En la foto, la actriz luce radiante, sonriente y abrazada a un hombre misterioso, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre quién podría ser y qué hay detrás de esa cercanía.
Mientras tanto, Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de su reciente romance, compartiendo momentos juntos y demostrando gran complicidad. En contraste, Gime parece enfocada en dar vuelta la página y transitar una nueva etapa, donde lo personal y lo profesional comienzan a equilibrarse de otra manera.
La imagen, publicada por una amiga en su cuenta de Instagram, muestra a la actriz relajada, sentada en un sillón mientras un hombre la rodea con ternura por la cintura. Aunque la gorra del acompañante oculta parte de su rostro, la conexión entre ambos resulta más que evidente.