Gime Accardi reveló su vínculo con el trapero que se fotografió: el impensando gesto de Nico Vázquez

Comentario de Nico Vázquez

Cuál fue la foto de Gime Accardi que llamó la atención

Gimena Accardi volvió a llamar la atención en las redes al aparecer en una imagen que despertó todo tipo de comentarios. En la foto, la actriz luce radiante, sonriente y abrazada a un hombre misterioso, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre quién podría ser y qué hay detrás de esa cercanía.

Mientras tanto, Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de su reciente romance, compartiendo momentos juntos y demostrando gran complicidad. En contraste, Gime parece enfocada en dar vuelta la página y transitar una nueva etapa, donde lo personal y lo profesional comienzan a equilibrarse de otra manera.

La imagen, publicada por una amiga en su cuenta de Instagram, muestra a la actriz relajada, sentada en un sillón mientras un hombre la rodea con ternura por la cintura. Aunque la gorra del acompañante oculta parte de su rostro, la conexión entre ambos resulta más que evidente.