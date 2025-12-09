AUH: ANSES habilita el trámite para cobrar $85.000 extra por hijo

Los valores base previos a la igualación eran:

$42.039 valor general

$56.075 Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta, Formosa)

$70.135 Zona 2 (Chubut)

$83.797 Zona 3 (Catamarca, Jujuy y zonas mineras de Salta)

$83.797 Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego)

Con el incremento complementario, todos reciben un total final unificado de $85.000 por hijo.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo de $85.000 extra?

Está dirigido a beneficiarios que cuenten con hijos a cargo y acrediten escolaridad:

Titulares de AUH

Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo

Monotributistas habilitados

Pensiones No Contributivas con hijos

Para el caso de hijos con discapacidad, se incluye sin límite de edad con certificación vigente.

¿Cómo se hace el trámite para cobrar el refuerzo ANSES?

Todo se gestiona online desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Acceder a Hijos → Presentar Certificado Escolar

Descargar y imprimir el formulario correspondiente

Llevarlo a la escuela para firma y sello

Subir foto del certificado firmado nuevamente en Mi ANSES

El pago puede tardar entre 60 y 90 días, por eso se recomienda hacer la carga en los primeros días de diciembre.

Fecha límite para presentar el certificado escolar ANSES

El plazo máximo establecido es el 31 de diciembre de 2025. Presentarlo fuera del tiempo habilitado implica pérdida del beneficio para el período.

La recomendación del organismo es completar el trámite cuanto antes para asegurar el cobro del refuerzo unificado de $85.000 extra por hijo.