Previsional
ANSES
AUH
CON FECHA LÍMITE

AUH: ANSES habilita el trámite para cobrar $85.000 extra por hijo

El refuerzo ANSES de $85.000 extra por hijo atraviesa los últimos días del año como uno de los beneficios más buscados entre familias AUH y Asignación Familiar. Un trámite obligatorio, una fecha límite y un cobro que puede llegar antes de fin de año si se gestiona a tiempo.

ANSES activa el refuerzo de $85.000 extra por hijo para titulares de AUH y asignaciones familiares que acrediten la escolaridad o tratamiento en el caso de hijos con discapacidad. Este pago acompaña los gastos de fin de año y la preparación del ciclo escolar, con un monto unificado que aplica a todo el país.

El beneficio está disponible para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años, además de incluir a personas con discapacidad sin tope de edad a cargo del titular. La acreditación mediante certificado escolar se presenta en diciembre y es la única condición indispensable para recibir el refuerzo.

Quienes realizan el trámite a través de Mi ANSES en las próximas semanas podrían recibir el monto antes de que cierre el año o durante el comienzo de 2026, debido al tiempo de acreditación que puede demorar entre 60 y 90 días.

¿Qué es el refuerzo ANSES de $85.000 por hijo?

Este refuerzo es un pago específico y no reemplaza la AUH ni otros beneficios. Surge de valores base fijados por Resolución ANSES 297/25 más un incremento adicional del Decreto 63/25, que iguala los montos entre regiones del país.

Los valores base previos a la igualación eran:

  • $42.039 valor general

  • $56.075 Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta, Formosa)

  • $70.135 Zona 2 (Chubut)

  • $83.797 Zona 3 (Catamarca, Jujuy y zonas mineras de Salta)

  • $83.797 Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego)

Con el incremento complementario, todos reciben un total final unificado de $85.000 por hijo.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo de $85.000 extra?

Está dirigido a beneficiarios que cuenten con hijos a cargo y acrediten escolaridad:

  • Titulares de AUH

  • Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo

  • Monotributistas habilitados

  • Pensiones No Contributivas con hijos

Para el caso de hijos con discapacidad, se incluye sin límite de edad con certificación vigente.

¿Cómo se hace el trámite para cobrar el refuerzo ANSES?

Todo se gestiona online desde Mi ANSES:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Acceder a Hijos → Presentar Certificado Escolar

  • Descargar y imprimir el formulario correspondiente

  • Llevarlo a la escuela para firma y sello

  • Subir foto del certificado firmado nuevamente en Mi ANSES

El pago puede tardar entre 60 y 90 días, por eso se recomienda hacer la carga en los primeros días de diciembre.

Fecha límite para presentar el certificado escolar ANSES

El plazo máximo establecido es el 31 de diciembre de 2025. Presentarlo fuera del tiempo habilitado implica pérdida del beneficio para el período.

La recomendación del organismo es completar el trámite cuanto antes para asegurar el cobro del refuerzo unificado de $85.000 extra por hijo.

