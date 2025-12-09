En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

AUH sin acreditar: ANSES confirma cambios, ¿cómo evitar la baja en diciembre?

ANSES confirmó un escenario inesperado en diciembre para miles de beneficiarios de la AUH, debido a controles automáticos que modifican el alta del beneficio. El organismo detalló qué ocurre en cada caso y cómo reactivar el pago cuando aparece suspendido.

ANSES aplicó en diciembre un proceso de verificación automática que generó la suspensión del cobro de la AUH para un grupo de beneficiarios. El organismo ajustó el padrón activo según requisitos laborales, ingresos del hogar y documentación obligatoria.

El impacto se produjo en el mes más sensible del año para las familias que dependen de esta asistencia mensual para el consumo básico. La suspensión afecta solo a quienes presentan irregularidades dentro de los criterios del programa.

La actualización se basa en normativa vigente desde la creación de la asignación, pero la suspensión puede resultar inesperada cuando la situación no fue revisada con anticipación dentro de Mi ANSES.

Motivos por los que ANSES deja de pagar la AUH en diciembre

La suspensión puede aplicarse cuando uno de los adultos responsables inicia actividad laboral registrada, lo que implica migrar al régimen contributivo (Asignación Familiar por Hijo, SUAF). El proceso no siempre se concreta al mismo tiempo que la baja, generando un período temporal sin cobro del beneficio.

Otro motivo frecuente este mes es la Libreta AUH no presentada dentro del plazo. El formulario es obligatorio cada año y si falta la actualización, el organismo interrumpe el pago hasta regularizar la situación.

También se detectan casos por ingresos que superan los topes establecidos por ANSES para la asignación. Esto ocurre con liquidaciones de fin de año o incremento salarial que ubican temporariamente a la familia fuera del rango asistencial.

Por último, se producen suspensiones por incompatibilidades familiares o administrativas, como DNI sin actualizar, vínculo sin acreditar, hijos que alcanzaron la mayoría de edad o cambios de tutoría.

Cómo revisar el estado de la AUH en Mi ANSES

La verificación del beneficio se realiza ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES. Allí se visualiza si figura activa, suspendida o de baja. El estado permite identificar la gestión necesaria para reanudar el pago y evitar demoras en los meses siguientes.

La revisión también muestra información actualizada sobre cargas familiares, escolaridad, vacunación y vínculo con el menor a cargo.

Cómo reactivar la AUH suspendida en diciembre

Quienes quedaron sin cobro deben completar la regularización según el motivo detectado:

  • Si hubo alta en empleo formal, corresponde su pase a SUAF sin necesidad de trámite adicional.

  • Si falta la Libreta AUH, se puede presentar de forma digital o en una oficina de ANSES.

  • Si hay problemas en los datos del grupo familiar, deben actualizarse en el organismo con documentación respaldatoria.

Una vez procesada la corrección, ANSES reactiva el pago en el mes siguiente o el siguiente calendario hábil.

Qué datos deben actualizarse en ANSES para mantener la AUH

El organismo recomienda mantener al día la siguiente información:

  • Domicilio del hogar

  • Escolaridad de los menores

  • Discapacidad y tratamiento, si aplica

  • Relación parental y tutores responsables

Las actualizaciones se realizan desde el perfil personal o en una oficina del organismo con turno previo.

ANSES AUH diciembre: el objetivo del control del padrón

El proceso de revisión garantiza que la AUH llegue únicamente a quienes cumplen los requisitos establecidos, manteniendo el orden administrativo del sistema y preservando el destino del presupuesto para hogares que lo necesitan.

