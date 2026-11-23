Ante la consulta de Marcela Tauro sobre si había tenido miedo de ser detenida cuando llegara al aeropuerto, Fulop fue contundente, aunque respondió con humor: “Mirá, realmente no lo sé, pero no me quería arriesgar”.

Finalmente, la invitación de un canal de televisión venezolano (Venevisión) terminó siendo el impulso que necesitaba para animarse a regresar. Si bien aclaró que todavía no podía revelar todos los detalles de su visita, reconoció que se presentó una oportunidad que le permitió viajar con mayor tranquilidad.

La emoción por volver a encontrarse con sus afectos también tuvo un peso fundamental. “Yo sentía que había algo que se había separado y ahora, volver a pisar mi tierra... Me siento como en paz”, expresó. Y agregó que le generaba mucha angustia pensar que su mamá estaba grande y que, ante cualquier problema, no podría estar cerca para ayudar a sus hermanas.

Además, destacó el cariño que recibió de la gente en las calles y aseguró que siente que Venezuela atraviesa una etapa de esperanza. “Yo me merecía esto, fueron muchos años alzando mi voz por que hubiera un cambio”, sostuvo.

Por último, explicó que el antecedente de otros artistas opositores que habían viajado al país y la presencia de María Corina Machado terminaron de darle confianza. Incluso, recordó una promesa personal: “Cuando María Corina vaya, yo voy a ir a Venezuela. Era como que yo ya me lo tenía prometido”.

Por qué Ova Sabatini no quería que Catherine Fulop regresara a Venezuela

Durante la entrevista con el ciclo que conduce Marcela Tauro, Catherine Fulop también dio detalles de cómo fue organizar su regreso a Venezuela junto a su marido, Ova Sabatini. La actriz reconoció que, en un primer momento, él no estaba convencido de realizar el viaje, aunque finalmente decidió acompañarla y hoy comparte su alegría.

“Él no quería. Me decía ‘vamos más adelante’. Pero le dije que yo quería ir ahora”, contó. Además, explicó que una persona de su entorno laboral, también venezolana, la acompaña durante la estadía y registra distintos momentos. “La carita con la que me miraba Ova era de felicidad”, destacó emocionada.

En ese sentido, Catherine describió cómo atraviesa este reencuentro con su tierra después de tantos años sin regresar. “Anoche me preguntaba cómo me sentía y yo le dije que la verdad es que estoy muy emocionada, tengo todo el tiempo como un nudo en la garganta de pensar que estoy sanando. Sanando 14 años sin venir acá”, expresó.

Por otra parte, la actriz habló de la preocupación que manifestaron sus hijas antes de la partida. Según relató, Titi fue la más reticente y le hizo varios comentarios sobre los posibles riesgos del viaje. “Nos echaba un poco de broma, pero en el fondo ella estaba también muy asustada”, reconoció.

Sobre Ori, agregó que también tenía ciertos temores, aunque reaccionó con menos dramatismo que su hermana.