Con el cordón umbilical sin cortar y dentro de una bolsa: el dramático hallazgo de un recién nacido abandonado

bebe-recien-nacido-abandonado

Liliana, integrante de la Sociedad de Fomento del barrio, contó a los medios que el nene estaba envuelto en una remera blanca doblada y dentro de una bolsa y confirmó que fue asistido de inmediato. “Está vivo, está bien. Se lo llevaron con el cordón y todavía tenía sangre en su cuerpito”, relató.

Los vecinos dieron aviso a la Policía y, pocos minutos después, llegaron efectivos y personal médico. El bebé fue derivado al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado sobre la avenida Eva Perón al 4000, donde quedó en observación.

Desde la comunidad señalaron que las autoridades tomarán contacto con el área de Niñez para definir las medidas de protección correspondientes y resolver si el recién nacido será trasladado a una institución de resguardo.

En paralelo, vecinos comenzaron a revisar cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido. Según indicaron, una mujer delgada habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 con una bolsa similar en esa misma esquina.

La Policía bonaerense investiga el caso para identificar a la persona que dejó al bebé y determinar las circunstancias del hecho. Mientras tanto, la comunidad organizó una vigilia para acompañar la evolución del nene y seguir de cerca las novedades sobre su estado de salud.