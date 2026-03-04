Nueva interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: el gesto de Mica Viciconte que involucraría a la hija mayor

Embed

Cuál fue el cotundente mensaje que recibió Nicole Neumann en medio de su feroz enfrentamiento con Mica Viciconte

Lo que parecía ser una celebración soñada para Allegra Cubero terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo del enfrentamiento familiar. La fiesta organizada por Nicole Neumann junto al lado materno encendió la polémica y volvió a ponerla frente a frente con Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes remarcan que ya existía un acuerdo previo sobre cómo se llevaría adelante el festejo de los 15. En medio de la tensión, Manuel Urcera se inclinó por apoyar a su esposa con un gesto discreto pero contundente.

Con su estilo reservado y habitualmente alejado de los escándalos mediáticos, el piloto sorprendió al aparecer en redes sociales con un mensaje dedicado a Nicole. En una selfie donde ambos posan sonrientes, Urcera escribió: "Súper mamá". Acompañó la frase con un corazón rojo y la etiquetó, gesto que Neumann compartió de inmediato en sus historias de Instagram ante sus más de dos millones de seguidores. El detalle no pasó inadvertido, sobre todo tras varios días de declaraciones cruzadas entre la modelo y Viciconte, actual pareja de Cubero.

En distintos programas de televisión, tanto Cubero como Viciconte expusieron su versión de los hechos. Según ellos, había un pacto previo que quedó sin efecto cuando Nicole decidió organizar la fiesta por su cuenta, adelantándose a la celebración que ellos tenían en mente. A esto se sumaron publicaciones de Mica en redes sociales con mensajes indirectos que intensificaron aún más la disputa.

En ese contexto, Urcera eligió expresarse con pocas palabras y sin mencionar el conflicto. Su mensaje fue leído como un respaldo claro a la madre de Cruz, destacando su rol materno en un momento en que Nicole volvía a ser el centro de la escena. Breve, directo y con efecto inmediato.