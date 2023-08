Prodigiosa noticia para los jubilados: bono más plus para septiembre, quiénes lo cobran

En el próximo mes, la jubilación mínima ascenderá a $87,460, un monto que representa el 82% del salario mínimo de ese mismo periodo, que se estima en $118,000. Para cubrir esta brecha y cumplir con los requisitos legales, los jubilados que califican recibirán un plus de $9,300, lo que elevará su haber total a $96,760.

Aquellos que hayan adquirido su derecho a jubilarse mediante una moratoria también se beneficiarán de este aumento. Para ellos, el monto total a recibir ascenderá a $114,460, incluyendo el aumento del 23,02% y el bono de $27,000.

Es importante destacar que esta bonificación no se limita al mes de septiembre. Con el ajuste periódico del salario mínimo vital y móvil, este bono podría experimentar cambios en los próximos meses, adaptándose a las fluctuaciones económicas.

Sin embargo, cabe señalar que aquellos jubilados y pensionados que ya reciben más de un haber mínimo no serán beneficiados con el bono ni el plus adicional. Estos cambios solo aplican a quienes cuentan con un haber equivalente al salario mínimo y que han cumplido con los requisitos establecidos.

Por otro lado, las personas que reciben la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones no contributivas tendrán acceso al bono de $27,000, pero no al plus adicional de $9,300.

En resumen, el mes de septiembre trae consigo un alivio financiero esperado para los jubilados y pensionados de la mínima en Argentina. Este aumento del 23,02%, sumado al bono de $27,000 y al plus adicional de $9,300, proporcionará un apoyo necesario para quienes han dedicado décadas al trabajo y la contribución a la seguridad social.