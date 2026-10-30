En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Reajuste

Provincia por provincia, confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026

Tras la actualización de los haberes por movilidad, el organismo previsional determinó las escalas de cobro por jurisdicción para titulares de la AUH. Conocé el importe de bolsillo que percibirá cada beneficiario según su lugar de residencia.

Confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026 (Foto: A24.com).

Confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026 (Foto: A24.com).
Leé también ANSES confirmó el pago de un extra en noviembre para AUH y SUAF: quiénes lo cobran y montos finales
Quiénes cobran el extra de ANSES y cuáles son los montos finales (Foto: A24.com).

La ANSES liquidará en noviembre de 2026 un haber general bruto de $159.611 por menor para la AUH, lo que representa un monto neto de bolsillo de $127.688,80 tras aplicarse la retención obligatoria del 20% ($31.922,20), cifra que se incrementa de forma diferenciada para quienes residen en la Patagonia o regiones de zona desfavorable y para aquellos que perciben complementos adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días.

¿Cuáles son los nuevos montos netos de la AUH en noviembre de 2026?

El incremento del 1,93% estipulado por la Resolución 303/2026 modifica las escalas de cobro. El organismo previsional retiene de forma habitual el 20% del total, exceptuando aquellos casos donde los sistemas cruzan automáticamente los controles sanitarios correspondientes a la primera infancia.

Los importes vigentes para el próximo mes se dividen según la categoría del beneficio:

  • AUH por un menor (valor general): bruto de $159.611; se perciben $127.688,80 netos en mano y se retienen $31.922,20.

  • AUH por un menor (Zona 1): bruto de $207.495; se perciben $165.996 netos en mano y se retienen $41.499.

  • Hijo con discapacidad (valor general): bruto de $519.704; se perciben $415.763,20 netos en mano y se retienen $103.940,80.

  • Hijo con discapacidad (Zona 1): Bruto de $675.616; se perciben $540.492,80 netos en mano y se retienen $135.123,20.

¿Qué provincias y localidades cobran el adicional por zona desfavorable?

El régimen diferencial denominado "Zona 1" otorga un importe superior en concepto de asignaciones familiares y universales debido al costo de vida diferencial de la región patagónica.

Las jurisdicciones alcanzadas por este beneficio son las siguientes:

  • Provincia de La Pampa.

  • Provincia del Chubut.

  • Provincia del Neuquén.

  • Provincia de Río Negro.

  • Provincia de Santa Cruz.

  • Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

  • Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).

¿Cómo se integran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche?

Los titulares de la asignación continúan percibiendo de manera automática los refuerzos alimentarios que se combinan con la acreditación mensual, gestionados en conjunto con el Ministerio de Capital Humano.

Los montos complementarios vigentes para noviembre se estructuran de la siguiente forma:

  • Tarjeta Alimentar: se mantiene sin cambios en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para dos, y $149.425 para tres o más hijos.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): destinado a la asistencia nutricional de niños de hasta 3 años de edad, el cual sube a un valor de $60.203 en noviembre de 2026.

¿Cómo se implementa la automatización de los controles de la AUH?

A partir de las normativas vigentes, la ANSES puso en marcha un sistema de intercambio de datos informáticos (respaldado por la Resolución 290/2026) que busca simplificar las exigencias administrativas para los titulares.

Mediante este cruce automatizado con los organismos competentes de salud y educación, la validación de los requisitos sanitarios y escolares se realiza sin necesidad de intervención presencial del titular. No obstante, en aquellos casos donde el sistema no logre registrar la variación de manera automática, las familias deberán continuar presentando de forma obligatoria el tradicional Formulario Libreta en las oficinas del organismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran los titulares de AUH
ANSES confirmó los montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran las familias
AUH de ANSES en noviembre: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar