Provincia por provincia, confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026

AUH por un menor (valor general): bruto de $159.611; se perciben $127.688,80 netos en mano y se retienen $31.922,20.

AUH por un menor (Zona 1): bruto de $207.495; se perciben $165.996 netos en mano y se retienen $41.499.

Hijo con discapacidad (valor general): bruto de $519.704; se perciben $415.763,20 netos en mano y se retienen $103.940,80.

Hijo con discapacidad (Zona 1): Bruto de $675.616; se perciben $540.492,80 netos en mano y se retienen $135.123,20.

¿Qué provincias y localidades cobran el adicional por zona desfavorable?

El régimen diferencial denominado "Zona 1" otorga un importe superior en concepto de asignaciones familiares y universales debido al costo de vida diferencial de la región patagónica.

Las jurisdicciones alcanzadas por este beneficio son las siguientes:

Provincia de La Pampa.

Provincia del Chubut.

Provincia del Neuquén.

Provincia de Río Negro.

Provincia de Santa Cruz.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).

¿Cómo se integran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche?

Los titulares de la asignación continúan percibiendo de manera automática los refuerzos alimentarios que se combinan con la acreditación mensual, gestionados en conjunto con el Ministerio de Capital Humano.

Los montos complementarios vigentes para noviembre se estructuran de la siguiente forma:

Tarjeta Alimentar: se mantiene sin cambios en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para dos, y $149.425 para tres o más hijos.

Complemento Leche (Plan 1000 Días): destinado a la asistencia nutricional de niños de hasta 3 años de edad, el cual sube a un valor de $60.203 en noviembre de 2026.

¿Cómo se implementa la automatización de los controles de la AUH?

A partir de las normativas vigentes, la ANSES puso en marcha un sistema de intercambio de datos informáticos (respaldado por la Resolución 290/2026) que busca simplificar las exigencias administrativas para los titulares.

Mediante este cruce automatizado con los organismos competentes de salud y educación, la validación de los requisitos sanitarios y escolares se realiza sin necesidad de intervención presencial del titular. No obstante, en aquellos casos donde el sistema no logre registrar la variación de manera automática, las familias deberán continuar presentando de forma obligatoria el tradicional Formulario Libreta en las oficinas del organismo.