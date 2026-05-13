Las primeras fotos del amorío de Ciro Martínez y Luli Bass: encuentro romántico en un ascensor

Andrés Ciro Martínez y Luli Bass ya no se esconden. El líder de Los Piojos y la bajista de la banda hicieron oficial su relación con una foto íntima que publicaron en Instagram y que no tardó en dar la vuelta en las redes.
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Se conocieron imágenes que evidencian el romance del líder del Los Piojos, Ciro Martínez, y la bajista Luli Bass. ¡Mirá!
Andrés Ciro Martínez y Luli Bass ya no se esconden. El líder de Los Piojos y la bajista de la banda hicieron oficial su relación con una foto íntima que publicaron en Instagram y que no tardó en dar la vuelta en las redes.
En la imagen se los ve abrazados frente al espejo de un ascensor, distendidos y muy compinches. Ella, vestida de negro y sonriendo a cámara, mientras él la sostenía y se tomaba la selfie. "Yo solamente esperaba el ascensor", escribió Luli junto a un emoji de corazón y uno de risas, con la simpleza y el humor que terminó de enamorar a los fans.
El romance entre Ciro y Luli empezó a tomar forma en pleno regreso de Los Piojos a los escenarios. Los rumores crecieron durante meses, pero ninguno de los dos había hecho ninguna confirmación pública. Fue durante el cumpleaños del cantante cuando el vínculo quedó expuesto en redes, y desde entonces las muestras de afecto no pararon.
La postal del ascensor es, sin embargo, la primera vez que ambos se muestran juntos de manera tan explícita y cariñosa, y los fanáticos de la banda lo celebraron con todo.
Tras 15 años de silencio, Los Piojos rompieron su parate y volvieron a los escenarios con una energía que dejó en claro que la espera valió cada segundo. El regreso arrancó en diciembre de 2024 con siete funciones agotadas en el Estadio Único de La Plata, y desde ahí no paró más.
A esas siete fechas platenses se sumaron dos festivales —Cosquín Rock y Quilmes Rock— y seis shows más en Córdoba, Rosario, Mendoza y el Parque de la Ciudad porteño. La gira fue creciendo de manera orgánica, impulsada por una demanda que superó todas las expectativas.
El reencuentro tuvo, además, un capítulo especial en su formación: ante la negativa del bajista Micky Rodríguez de sumarse, la banda convocó a Luli Bass para ocupar el lugar, una decisión que, con el tiempo, trascendería lo musical.
El cierre de la gira llegó con toda la épica que la banda se merece. El 21 de junio de 2025, Los Piojos volvieron al Estadio Más Monumental después de 16 años para dar forma al llamado "último ritual piojoso", con casi tres horas de música, invitados sorpresa, homenajes emotivos y la presencia de los hijos de los integrantes sobre el escenario. Más de 65.000 personas por noche colmaron el estadio en las dos presentaciones finales, cerrando uno de los reencuentros más celebrados de la historia del rock argentino.