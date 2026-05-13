Las primeras fotos del amorío de Ciro Martínez y Luli Bass: encuentro romántico en un ascensor

La postal del ascensor es, sin embargo, la primera vez que ambos se muestran juntos de manera tan explícita y cariñosa, y los fanáticos de la banda lo celebraron con todo.

ciro martinez y su novia

El regreso histórico de Los Piojos: 15 años de espera y una gira que hizo historia

Tras 15 años de silencio, Los Piojos rompieron su parate y volvieron a los escenarios con una energía que dejó en claro que la espera valió cada segundo. El regreso arrancó en diciembre de 2024 con siete funciones agotadas en el Estadio Único de La Plata, y desde ahí no paró más.

A esas siete fechas platenses se sumaron dos festivales —Cosquín Rock y Quilmes Rock— y seis shows más en Córdoba, Rosario, Mendoza y el Parque de la Ciudad porteño. La gira fue creciendo de manera orgánica, impulsada por una demanda que superó todas las expectativas.

El reencuentro tuvo, además, un capítulo especial en su formación: ante la negativa del bajista Micky Rodríguez de sumarse, la banda convocó a Luli Bass para ocupar el lugar, una decisión que, con el tiempo, trascendería lo musical.

El cierre de la gira llegó con toda la épica que la banda se merece. El 21 de junio de 2025, Los Piojos volvieron al Estadio Más Monumental después de 16 años para dar forma al llamado "último ritual piojoso", con casi tres horas de música, invitados sorpresa, homenajes emotivos y la presencia de los hijos de los integrantes sobre el escenario. Más de 65.000 personas por noche colmaron el estadio en las dos presentaciones finales, cerrando uno de los reencuentros más celebrados de la historia del rock argentino.