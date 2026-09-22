Persecución policial: escapaban en un auto robado y todo terminó con un violento final

Durante la fuga, el vehículo robado embistió a un patrullero en el cruce de Santa Catalina y avenida Centenera, pero continuó circulando hasta llegar a la zona de Agustín de Vedia y Tabaré, en Nueva Pompeya.

Una cámara de seguridad registró los segundos finales de la persecución. En las imágenes se observa cómo un móvil policial impactó desde atrás al vehículo que escapaba, tras lo cual el conductor perdió el control y el Peugeot terminó chocando violentamente contra un árbol.

Luego del impacto, los efectivos redujeron y detuvieron a los dos ocupantes. Los sospechosos fueron identificados como Christopher Alan Cavarretta, de 30 años, y Marlene Ailén Garay, de 29.

Cristopher Alan Cavarretta y Marlene Ailén Garay, los ladrones detenidos. (Foto: Policía)

Qué encontraron dentro del auto robado

Al inspeccionar el Peugeot 307, los policías hallaron una mochila negra que contenía una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada y 11 municiones del mismo calibre. También fueron secuestrados dos teléfonos celulares, un estéreo, un parlante portátil, un chaleco inflable y una campera, además del vehículo utilizado durante la fuga.

Personal del SAME asistió a los detenidos después del choque. Garay sufrió una lesión superficial en el rostro, aunque no necesitó ser trasladada a un centro de salud. Cavarretta, en tanto, presentó un traumatismo de cráneo y un corte en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Penna y, según se informó, se encontraba fuera de peligro.

Parte de lo secuestrado por los efectivos. (Foto: Policía)

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Graciela Bruniard, con la Secretaría N° 117 de Sebastián Del Gaizo. La Justicia dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro del Peugeot, el arma y los demás elementos encontrados.