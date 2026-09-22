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Persecución policial: escapaban en un auto robado y todo terminó con un violento final

Durante la fuga, que comenzó Lanús y finalizó en el al barrio porteño de Pompeya, la pareja de delincuentes embistió a un patrullero en la Ciudad de Buenos Aires.

Escapaban en un auto robado y todo terminó con un violento final. (Foto: captura mejorada con IA)

Escapaban en un auto robado y todo terminó con un violento final. (Foto: captura mejorada con IA)

Una pareja acusada de robar un auto a punta de pistola en Lanús fue detenida en el barrio porteño de Nueva Pompeya después de una intensa persecución policial que atravesó el sur de la Ciudad de Buenos Aires y terminó con el vehículo estrellado contra un árbol. La dramática secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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Tras la persecución policial, fueron detenidas dos personas.

Todo comenzó el miércoles 2 de septiembre, cerca de las 0.10, cuando un hombre y una mujer interceptaron a un vecino en Diputado Pedrera al 1500, en el partido bonaerense de Lanús. Los delincuentes amenazaron a la víctima con un arma y le robaron un Peugeot 307, aunque el hombre no sufrió heridas.

Tras el asalto, los sospechosos escaparon a bordo del vehículo en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Poco después, personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó el ingreso de un auto con características coincidentes con el denunciado como robado cuando atravesaba el puente Ezequiel Demonty, conocido como Puente Alsina.

A partir de la alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B localizaron el Peugeot 307 e intentaron detener a sus ocupantes. Sin embargo, los sospechosos continuaron la marcha y se inició una persecución policial por las calles del sur porteño.

Durante la fuga, el vehículo robado embistió a un patrullero en el cruce de Santa Catalina y avenida Centenera, pero continuó circulando hasta llegar a la zona de Agustín de Vedia y Tabaré, en Nueva Pompeya.

Una cámara de seguridad registró los segundos finales de la persecución. En las imágenes se observa cómo un móvil policial impactó desde atrás al vehículo que escapaba, tras lo cual el conductor perdió el control y el Peugeot terminó chocando violentamente contra un árbol.

Luego del impacto, los efectivos redujeron y detuvieron a los dos ocupantes. Los sospechosos fueron identificados como Christopher Alan Cavarretta, de 30 años, y Marlene Ailén Garay, de 29.

Cristopher Alan Cavarretta y Marlene Ailén Garay, los ladrones detenidos. (Foto: Policía)

Cristopher Alan Cavarretta y Marlene Ailén Garay, los ladrones detenidos. (Foto: Policía)

Qué encontraron dentro del auto robado

Al inspeccionar el Peugeot 307, los policías hallaron una mochila negra que contenía una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada y 11 municiones del mismo calibre. También fueron secuestrados dos teléfonos celulares, un estéreo, un parlante portátil, un chaleco inflable y una campera, además del vehículo utilizado durante la fuga.

Personal del SAME asistió a los detenidos después del choque. Garay sufrió una lesión superficial en el rostro, aunque no necesitó ser trasladada a un centro de salud. Cavarretta, en tanto, presentó un traumatismo de cráneo y un corte en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Penna y, según se informó, se encontraba fuera de peligro.

Parte de lo secuestrado por los efectivos. (Foto: Policía)

Parte de lo secuestrado por los efectivos. (Foto: Policía)

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Graciela Bruniard, con la Secretaría N° 117 de Sebastián Del Gaizo. La Justicia dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro del Peugeot, el arma y los demás elementos encontrados.

En pocas palabras

  • Persecución policial: Capturaron a pareja que robó un auto a punta de pistola en Lanús tras una intensa fuga por Buenos Aires.
  • Violento final: El vehículo robado chocó contra un árbol en Pompeya luego de embestir un patrullero.
  • Hallazgo: Dentro del auto secuestraron una pistola 9mm con numeración limada y otros elementos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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