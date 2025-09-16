Refuerzo ANSES de $400.000: requisitos, plazos y paso a paso para cobrarlo

En este último caso, el monto es seis veces mayor que el de matrimonio y casi seis veces más alto que el de nacimiento, debido a los costos asociados al cuidado, integración y documentación de un niño o niña adoptado.

El espíritu de la medida es acompañar económicamente a los hogares que amplían su familia mediante la adopción, reconociendo el esfuerzo social y económico que implica.

Quiénes pueden cobrar los $401.000 de ANSES en septiembre

Según lo dispuesto por la normativa vigente, pueden solicitar la APU por Adopción los siguientes grupos de beneficiarios:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas de categorías habilitadas.

Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

Trabajadores rurales o de temporada.

A ellos se suman también otros sectores, menos difundidos pero igualmente alcanzados:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de la AUH , tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, ANSES exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente para acreditar el pago.

Requisitos para acceder a la APU por Adopción

No alcanza con haber completado el proceso de adopción: para acceder al beneficio hay que cumplir con una serie de condiciones específicas.

Plazo de solicitud El trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

Documentación obligatoria DNI vigente de los adoptantes. DNI del menor. Sentencia judicial de adopción. Partida de nacimiento actualizada.

Límites de ingresos Ingreso individual : hasta $2.183.438. Ingreso familiar : hasta $4.556.714.



Estos topes de ingresos, actualizados periódicamente por ANSES, buscan garantizar que el beneficio llegue a las familias de ingresos bajos y medios, evitando superposiciones con sectores de altos recursos.

Cómo tramitar el pago único de ANSES

La gestión puede realizarse tanto en forma presencial como online a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El paso a paso es el siguiente:

Reunir la documentación exigida (DNI, partida de nacimiento, sentencia).

Ingresar a Mi ANSES o sacar turno para atención en una oficina.

Completar el formulario correspondiente a la Asignación de Pago Único.

Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado.

Hacer el seguimiento del trámite de manera online.

Una vez aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por los adoptantes. Los tiempos de acreditación suelen rondar los 30 días hábiles, aunque en algunos casos pueden extenderse hasta 60.

La importancia de este beneficio en septiembre 2025

El anuncio de este pago se da en un contexto en el que las familias con hijos enfrentan un encarecimiento generalizado de los costos de crianza.

En septiembre, además de la APU por Adopción, ANSES paga:

AUH : $115.087, de los cuales se depositan $92.069 (80%) y se retienen $23.017 hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUH por Discapacidad : $374.745, con un cobro mensual de $299.796 y retención de $74.949.

Tarjeta Alimentar : $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: $42.162 para niños de hasta 3 años.

Frente a este panorama, el pago único de más de $400.000 por adopción funciona como un respaldo extraordinario que puede cubrir parte de los gastos iniciales vinculados al proceso, como mudanzas, compra de mobiliario, vestimenta o tratamientos de integración familiar.

Qué dicen las familias adoptantes

Aunque los datos oficiales de adopciones en Argentina muestran cifras estables, las asociaciones civiles que acompañan estos procesos señalan que el apoyo económico del Estado resulta determinante para garantizar la estabilidad de los hogares.

En muchos casos, la llegada de un hijo adoptivo implica licencias laborales, reducción temporal de ingresos y gastos extraordinarios. Por eso, recibir una ayuda de este nivel económico, aun siendo por única vez, puede representar un punto de inflexión en la organización del hogar.

Cómo verificar si te corresponde el pago

Quienes tengan dudas sobre si cumplen las condiciones pueden hacer la consulta de dos maneras:

Ingresando a Mi ANSES , sección Asignaciones Familiares, Asignación de Pago Único .

Llamando al 130, la línea oficial del organismo previsional.

En cualquiera de los casos, se recomienda tener a mano el CUIL y la documentación del trámite de adopción.