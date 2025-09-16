ANSES paga con aumento en octubre: cuánto cobrarán PUAM y pensiones no contributivas.

En este caso, el cálculo para octubre surge de la inflación registrada en agosto de 2025 (1,87%), que se aplica automáticamente en todos los haberes previsionales.

Esto significa que:

No requiere un decreto especial del Gobierno , ya que la fórmula es automática.

Se toma siempre el IPC de dos meses atrás , por eso en octubre se usa el dato de agosto.

El esquema rige desde marzo de 2020 y busca garantizar que las jubilaciones y pensiones sigan de cerca la evolución de los precios.

De esta manera, la jubilación mínima quedará en $326.266, mientras que con el refuerzo de $70.000 el haber efectivo a cobrar será de $396.266.

ANSES_pension

Aumento confirmado para pensionados en octubre

Además de las jubilaciones, los pensionados de ANSES también verán un incremento en sus haberes a partir de octubre. Los montos quedarán de la siguiente manera:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber pasará a $261.013,09 , que al sumarle el bono de $70.000 alcanzará los $331.013,09 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: El monto base será de $228.386,45, y con el refuerzo se elevará a $298.386,45.

Estas actualizaciones representan un alivio para un sector de la población que suele estar entre los más vulnerables, ya que en muchos casos dependen exclusivamente de estas prestaciones para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre?

El bono de refuerzo se mantendrá en octubre y será cobrado por:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

En todos los casos, el refuerzo se acredita junto al haber mensual en la misma fecha de pago establecida por el calendario de ANSES.

Impacto del aumento: cuánto cobrarán los adultos mayores

Con el nuevo esquema de octubre, el dinero que percibirán los pensionados quedará distribuido así:

Una persona con PUAM cobrará $331.013,09 en total .

Un beneficiario de PNC recibirá $298.386,45 en total .

Un jubilado con la mínima alcanzará los $396.266 en total (haber + bono).

Este incremento, aunque moderado, se suma a los ajustes mensuales que viene aplicando ANSES desde comienzos de 2025 y que permitieron que las prestaciones evolucionen en línea con la inflación.

Cuándo se cobra el aumento de pensiones ANSES en octubre

El calendario de pagos de octubre 2025 de ANSES se confirmará en los próximos días, pero seguirá el esquema habitual que organiza las acreditaciones de acuerdo al número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

De este modo, tanto jubilados como pensionados podrán consultar desde Mi ANSES o en la web oficial la fecha exacta en la que recibirán el haber con aumento y el bono de refuerzo.

Próximos aumentos para jubilados y pensionados

El ajuste de octubre no será el último del año. En noviembre volverá a aplicarse la fórmula de movilidad, tomando como referencia la inflación de septiembre 2025.

Esto significa que cada mes los haberes continuarán actualizándose de manera automática, aunque la suba dependerá de la evolución de los precios.

Pensiones ANSES: qué son y a quiénes alcanzan

La ANSES administra distintos tipos de pensiones que buscan brindar un sostén económico a personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas se destacan:

Pensiones No Contributivas (PNC): destinadas a quienes no cuentan con aportes suficientes para jubilarse y se otorgan por invalidez o por vejez.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): un beneficio equivalente al 80% de la jubilación mínima, dirigido a personas mayores de 65 años que no pudieron jubilarse.

Estas prestaciones, junto con las jubilaciones, representan la red de protección previsional más importante del país.