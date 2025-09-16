En vivo Radio La Red
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados ANSES: confirman la MÍNIMA y el BONO de $70.000 para OCTUBRE

La ANSES confirmó un aumento del 1,88% para jubilados que comenzará a regir en octubre 2025. Además, el bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente, impactando directamente en el haber mínimo y en millones de beneficiarios.

La ANSES oficializó un nuevo aumento del 1,88% para jubilados y pensionados, que se aplicará en el calendario de pagos de octubre 2025. El ajuste responde a la inflación de agosto medida por el INDEC, que se ubicó en 1,9%, y se sumará al bono de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben la jubilación mínima.

Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $326.298, mientras que, sumando el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total llegará a $396.298. Aquellos que cobren haberes superiores a la mínima pero menores a ese valor recibirán un bono proporcional para alcanzar el mismo piso de ingresos.

La medida impactará en millones de adultos mayores y desde el Gobierno remarcaron que el esquema de actualización busca evitar que los jubilados cobren menos que el monto mínimo establecido.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en octubre 2025?

image.png
Jubilados ANSES: confirman la MÍNIMA y el BONO de $70.000 para OCTUBRE

La ANSES aplicará un incremento del 1,88% sobre los haberes, lo que llevará la jubilación mínima a $326.298. Con el bono de $70.000, los jubilados de la mínima percibirán en total $396.298 en octubre.

Este esquema se repetirá para quienes tengan haberes superiores pero no alcancen esa cifra: recibirán un monto extra proporcional para garantizar el mismo piso de ingresos.

¿Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en octubre?

El bono de $70.000 se acreditará en octubre a los jubilados y pensionados que perciban la mínima.

  • Quienes cobren exactamente la mínima recibirán el bono completo.

  • Quienes perciban un haber mayor pero inferior a $396.298 cobrarán un refuerzo proporcional para llegar a ese valor.

De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $396.298 en octubre 2025.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?

El calendario vigente en septiembre se organiza por terminación del DNI:

  • Jubilados con la mínima: del 8 al 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).

  • Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).

Las fechas de octubre serán confirmadas por ANSES en los próximos días.

¿Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro ingresando en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible hacerlo mediante la app oficial de ANSES o llamando al 130, línea gratuita disponible las 24 horas.

Los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias, por lo que no es necesario retirarlos el mismo día del pago, evitando así largas filas en bancos y cajeros.

Se habló de
Jubilados ANSES Bono octubre
