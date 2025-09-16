Jubilados ANSES: confirman la MÍNIMA y el BONO de $70.000 para OCTUBRE

La ANSES aplicará un incremento del 1,88% sobre los haberes, lo que llevará la jubilación mínima a $326.298. Con el bono de $70.000, los jubilados de la mínima percibirán en total $396.298 en octubre.

Este esquema se repetirá para quienes tengan haberes superiores pero no alcancen esa cifra: recibirán un monto extra proporcional para garantizar el mismo piso de ingresos.

¿Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en octubre?

El bono de $70.000 se acreditará en octubre a los jubilados y pensionados que perciban la mínima.

Quienes cobren exactamente la mínima recibirán el bono completo.

Quienes perciban un haber mayor pero inferior a $396.298 cobrarán un refuerzo proporcional para llegar a ese valor.

De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $396.298 en octubre 2025.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?

El calendario vigente en septiembre se organiza por terminación del DNI:

Jubilados con la mínima : del 8 al 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).

Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).

Las fechas de octubre serán confirmadas por ANSES en los próximos días.

¿Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro ingresando en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible hacerlo mediante la app oficial de ANSES o llamando al 130, línea gratuita disponible las 24 horas.

Los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias, por lo que no es necesario retirarlos el mismo día del pago, evitando así largas filas en bancos y cajeros.