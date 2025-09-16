Confirmado por ANSES: la AUH por Discapacidad sube en octubre y supera los $380.000

El nuevo monto se acreditará en las cuentas bancarias de los titulares según el calendario de pagos de ANSES, que se organiza por terminación de DNI. La fecha exacta puede consultarse en Mi ANSES (app o web) y en el portal oficial anses.gob.ar.

Monto de la AUH por Discapacidad en octubre 2025

En el caso de la AUH por Discapacidad, el aumento tiene un impacto mayor. Según la Resolución 298/2025, el valor vigente en septiembre fue de $374.745 por hijo.

Con la actualización de octubre del 1,9%, el monto ascenderá a $381.865 por hijo.

Sin embargo, ANSES no paga el total mes a mes. Tal como ocurre con la AUH general, los titulares cobran el 80% del haber de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, educación y vacunación.

Esto significa que en octubre los beneficiarios recibirán:

Pago mensual: $299.796 por hijo con discapacidad.

Monto retenido: $76.373 que se acumula y se cobra al presentar la Libreta.

De esta manera, una familia con un hijo con discapacidad percibirá casi $300.000 por mes, con la posibilidad de sumar otros programas compatibles.

El bono de $70.000 busca complementar los ingresos de los jubilados con haberes mínimos.

Beneficios extra que acompañan a la AUH

Además del haber mensual, los titulares de la AUH -incluyendo la modalidad por Discapacidad- pueden acceder a beneficios complementarios que refuerzan los ingresos familiares:

Tarjeta Alimentar

Otorga un monto mensual para la compra exclusiva de alimentos:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Se acredita en la misma fecha y cuenta que la AUH.

Complemento Leche: Plan de los 1000 Días

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben un plus mensual destinado a la compra de leche y alimentos básicos. En octubre, el monto se mantiene en $42.162.

Retención de Libreta AUH:

Al presentar la Libreta AUH de 2024 en ANSES, los titulares acceden al 20% acumulado de todo el año anterior. En el caso de la AUH por Discapacidad, esta devolución puede superar los $900.000 por hijo.

Asignación de Pago Único: extra de $67.062 en septiembre

A la par de los aumentos, ANSES también otorga la Asignación de Pago Único (APU) en tres variantes: por nacimiento, adopción y matrimonio.

En septiembre, el monto por nacimiento se fijó en $67.062, dirigido a familias que hayan registrado recientemente el nacimiento de un hijo y cumplan con los topes de ingresos vigentes.

Ejemplo: cuánto cobra una familia con AUH por Discapacidad en octubre

Para dimensionar el impacto de los beneficios, tomemos el caso de una familia con 1 hijo con discapacidad en octubre 2025:

AUH por Discapacidad mensual: $299.796

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche (si el hijo es menor de 3 años): $42.162

Total mensual: $394.208

(Sin contar el 20% retenido de la Libreta AUH).

En caso de tener 2 hijos con discapacidad, el ingreso mensual superaría los $790.000, cifra que se incrementa si los chicos son menores de 3 años o si la familia recibe APU.

Cuándo y dónde se cobra la AUH por Discapacidad en octubre

El cronograma de pagos de octubre de ANSES se organiza según la terminación del DNI del titular. Las fechas se difunden los últimos días de septiembre y se pueden consultar en:

La web oficial de ANSES.

La app Mi ANSES.

Las redes sociales oficiales del organismo.

El haber se deposita directamente en la cuenta bancaria vinculada a la AUH y puede extraerse con tarjeta de débito.