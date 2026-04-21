ANSES suma extras en mayo: el detalle de todos los bonos y montos finales
Con el aumento del 3,4%, ANSES activa una serie de bonos y refuerzos que impactan en jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. El ingreso final puede variar según cada caso: quiénes cobran el extra completo, quiénes lo reciben proporcional y cómo quedan los montos en mayo.
ANSES suma extras en mayo: el detalle de todos los bonos y montos finales
Mayo arranca con buenas noticias para millones de beneficiarios. Con la confirmación del aumento del 3,4% por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara una liquidación que no solo impacta en los haberes básicos, sino que suma una serie de bonos y complementos clave para sostener el poder adquisitivo.
El esquema combina actualización mensual por inflación con refuerzos focalizados. En la práctica, esto significa que el ingreso final de cada beneficiario dependerá no solo del aumento, sino también de los extras que le correspondan según su situación.
Jubilados, pensionados y familias con hijos forman parte de este universo, aunque no todos cobran lo mismo ni de la misma manera. Por eso, entender qué bono aplica en cada caso es fundamental para saber cuánto se va a cobrar realmente.
Jubilados y pensionados: el bono de $70.000 sigue siendo clave
El grupo más numeroso dentro del sistema previsional vuelve a recibir un refuerzo importante. A pesar del aumento del 3,4%, el Gobierno decidió mantener el bono de hasta $70.000, una herramienta que sigue siendo central para quienes perciben los ingresos más bajos.
Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en torno a los $393.250, pero con el bono completo el ingreso total escala hasta aproximadamente $463.250.
El esquema se aplica de manera escalonada. Quienes cobran la mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos que superan ese monto acceden a un refuerzo proporcional. A medida que el haber aumenta, el bono se reduce hasta desaparecer.
Este mismo criterio alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), que también reciben el refuerzo en función de sus ingresos.
AUH y asignaciones: los extras que elevan el ingreso mensual
Para las familias que perciben asignaciones, mayo también llega con un paquete de refuerzos que, en muchos casos, hacen una diferencia significativa en el bolsillo.
Uno de los pilares es la Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin cambios en sus montos y se acredita automáticamente junto con la asignación. Los valores continúan escalonados según la cantidad de hijos: $52.250 para uno, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.
Este ingreso está destinado a garantizar el acceso a alimentos y representa uno de los componentes más importantes dentro del esquema de asistencia social.
El Complemento Leche: un extra clave para la primera infancia
Dentro del mismo universo, se mantiene activo el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo con hijos de hasta 3 años.
Este refuerzo, que también se ajusta por movilidad, busca asegurar la nutrición básica en una etapa crítica del desarrollo. Se deposita de manera automática y no requiere trámites adicionales, siempre que los datos estén actualizados en ANSES.
Ayuda Escolar: el bono que todavía se puede cobrar
Aunque el ciclo lectivo ya comenzó, todavía hay familias que pueden acceder a un ingreso extra importante. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo en edad escolar.
Quienes no hayan presentado el certificado de escolaridad en marzo o abril aún están a tiempo de hacerlo. Este trámite es clave para no perder el beneficio, que funciona como un alivio frente a los gastos educativos.
Cómo saber qué bonos te corresponden
Con tantos conceptos en juego, una de las principales dudas entre los beneficiarios es cómo verificar qué montos van a cobrar.
La forma más directa es ingresar a la plataforma Mi ANSES, donde se puede consultar el detalle completo de la liquidación. Dentro del sistema, cada usuario puede ver el desglose de su haber, los aumentos aplicados y los bonos correspondientes.
En el caso de quienes cobran asignaciones, la información aparece en la sección “Hijos” o “Mis asignaciones”. Para jubilados y pensionados, el detalle se encuentra en “Recibo de haberes”.