ANSES suma extras en mayo: el detalle de todos los bonos y montos finales

Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en torno a los $393.250, pero con el bono completo el ingreso total escala hasta aproximadamente $463.250.

El esquema se aplica de manera escalonada. Quienes cobran la mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos que superan ese monto acceden a un refuerzo proporcional. A medida que el haber aumenta, el bono se reduce hasta desaparecer.

Este mismo criterio alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), que también reciben el refuerzo en función de sus ingresos.

ANSES_asignacion ANSES y las asignaciones familiares: consultá si te corresponde el refuerzo de $85.000

AUH y asignaciones: los extras que elevan el ingreso mensual

Para las familias que perciben asignaciones, mayo también llega con un paquete de refuerzos que, en muchos casos, hacen una diferencia significativa en el bolsillo.

Uno de los pilares es la Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin cambios en sus montos y se acredita automáticamente junto con la asignación. Los valores continúan escalonados según la cantidad de hijos: $52.250 para uno, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

Este ingreso está destinado a garantizar el acceso a alimentos y representa uno de los componentes más importantes dentro del esquema de asistencia social.

El Complemento Leche: un extra clave para la primera infancia

Dentro del mismo universo, se mantiene activo el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo con hijos de hasta 3 años.

Este refuerzo, que también se ajusta por movilidad, busca asegurar la nutrición básica en una etapa crítica del desarrollo. Se deposita de manera automática y no requiere trámites adicionales, siempre que los datos estén actualizados en ANSES.

Ayuda Escolar: el bono que todavía se puede cobrar

Aunque el ciclo lectivo ya comenzó, todavía hay familias que pueden acceder a un ingreso extra importante. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo en edad escolar.

Quienes no hayan presentado el certificado de escolaridad en marzo o abril aún están a tiempo de hacerlo. Este trámite es clave para no perder el beneficio, que funciona como un alivio frente a los gastos educativos.

Cómo saber qué bonos te corresponden

Con tantos conceptos en juego, una de las principales dudas entre los beneficiarios es cómo verificar qué montos van a cobrar.

La forma más directa es ingresar a la plataforma Mi ANSES, donde se puede consultar el detalle completo de la liquidación. Dentro del sistema, cada usuario puede ver el desglose de su haber, los aumentos aplicados y los bonos correspondientes.

En el caso de quienes cobran asignaciones, la información aparece en la sección “Hijos” o “Mis asignaciones”. Para jubilados y pensionados, el detalle se encuentra en “Recibo de haberes”.