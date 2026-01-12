Sorpresa de ANSES en enero: el grupo de familias que cobra más de $630.000

ANSES_AUH

Cuánto paga ANSES por AUH en enero de 2026

En enero de 2026, la AUH por hijo menor sin discapacidad es de $125.518, aunque el organismo deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40. El 20% restante ($25.103,60) queda retenido y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es considerablemente mayor:

Monto total: $408.705

Pago mensual (80%): $326.964

Retención (20%): $81.741

El cálculo que lleva el ingreso a más de $635.000

Si se suman los montos que recibe una familia con tres hijos —uno con discapacidad y dos menores— el ingreso mensual queda conformado de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad (pago mensual): $326.964

AUH por dos hijos menores (pago mensual): $200.828,80

Total AUH acreditado en el mes: $527.792,80

A ese importe se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos es de $108.062.

Ingreso total mensual en enero de 2026: $635.854,80, sin contar los montos retenidos que se cobran de forma anual.

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en enero

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y se acreditan automáticamente junto con la AUH:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y no requiere inscripción previa.

Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH y la Tarjeta Alimentar

Para acceder a estos montos, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos: