Sorpresa de ANSES en enero: el grupo de familias que cobra más de $630.000
La combinación de AUH y Tarjeta Alimentar permite que algunas familias superen los $630.000 mensuales en enero. Cuáles son los requisitos, los montos actualizados y quiénes cobran automáticamente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este viernes con la liquidación del calendario de pagos correspondiente a enero de 2026. Con los nuevos valores actualizados, algunas familias pueden alcanzar ingresos mensuales superiores a los $630.000, siempre que cumplan con determinados requisitos.
La combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los pilares centrales del esquema de asistencia social. Ambos beneficios se acreditan de manera automática y representan un ingreso clave para millones de hogares en todo el país.
Con la actualización de enero, existen situaciones puntuales en las que el ingreso mensual supera los $630.000. Esto ocurre, principalmente, en hogares que combinan:
AUH por hijo con discapacidad
AUH por otros hijos menores de edad
Tarjeta Alimentar para familias numerosas
De acuerdo con los valores oficiales vigentes, una familia con tres hijos, de los cuales uno tiene discapacidad, puede alcanzar este monto sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos estén correctamente cargados en ANSES.
Cuánto paga ANSES por AUH en enero de 2026
En enero de 2026, la AUH por hijo menor sin discapacidad es de $125.518, aunque el organismo deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40. El 20% restante ($25.103,60) queda retenido y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto es considerablemente mayor:
Monto total: $408.705
Pago mensual (80%): $326.964
Retención (20%): $81.741
El cálculo que lleva el ingreso a más de $635.000
Si se suman los montos que recibe una familia con tres hijos —uno con discapacidad y dos menores— el ingreso mensual queda conformado de la siguiente manera:
AUH por hijo con discapacidad (pago mensual): $326.964
AUH por dos hijos menores (pago mensual): $200.828,80
Total AUH acreditado en el mes: $527.792,80
A ese importe se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos es de $108.062.
Ingreso total mensual en enero de 2026:$635.854,80, sin contar los montos retenidos que se cobran de forma anual.
Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en enero
Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y se acreditan automáticamente junto con la AUH:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este refuerzo está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y no requiere inscripción previa.
Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH y la Tarjeta Alimentar
Para acceder a estos montos, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:
El adulto responsable debe estar desocupado, trabajar en la economía informal, ser monotributista social o empleada/o de casas particulares
Los hijos deben ser menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad)
Tener DNI argentino y residencia en el país
Contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES
En el caso de discapacidad, tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente