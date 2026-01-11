Desempleo ANSES: el beneficio que se cobra en enero y alcanza los $341.000

Qué beneficios incluye la Prestación por Desempleo

Además del cobro mensual, la asistencia de ANSES incorpora una serie de beneficios adicionales pensados para acompañar al trabajador durante el período de desempleo.

Entre ellos se destacan:

Asignaciones familiares , cuando corresponda

Cobertura médica asistencial

Reconocimiento del tiempo cobrado como años de aporte jubilatorio

Acceso a la Tarjeta SUBE con tarifa social, que reduce el costo del transporte público

Estos beneficios se mantienen activos mientras dure el cobro de la prestación.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

Durante enero, el monto mensual equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Para este mes, ANSES estableció un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios alcanzan ese valor.

El importe final depende exclusivamente del salario previo de cada trabajador y de la cantidad de aportes registrados. Tanto el monto como la duración del beneficio se definen de manera individual.

Cuánto tiempo se paga la Prestación por Desempleo

El período de cobro varía según los aportes acumulados:

Entre 6 y 11 meses de aportes : 2 meses de prestación

Entre 12 y 23 meses de aportes : 4 meses de prestación

Entre 24 y 35 meses de aportes : 8 meses de prestación

36 meses o más de aportes: hasta 12 meses de prestación

La ayuda busca brindar un alivio económico mientras el trabajador intenta reinsertarse en el mercado laboral.