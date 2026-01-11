En vivo Radio La Red
Desempleo ANSES: el beneficio que se cobra en enero y alcanza los $341.000

La Prestación por Desempleo funciona como un respaldo económico para trabajadores despedidos sin causa. Requisitos y montos actualizados.

Con la llegada de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia de una ayuda económica fundamental para quienes atraviesan una situación de desempleo. Se trata de la Prestación por Desempleo, un ingreso mensual que puede alcanzar los $341.000, de acuerdo con el historial laboral y los salarios previos de cada beneficiario.

Este ingreso funciona como un apoyo transitorio para trabajadores que fueron despedidos sin causa o cuyo vínculo laboral finalizó bajo las condiciones previstas por la normativa vigente. El monto no es uniforme: se calcula a partir del mejor promedio salarial de los últimos seis meses trabajados y se ajusta periódicamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio no es automático ni universal. Para solicitarlo, es indispensable cumplir con determinados requisitos, que varían según el tipo de empleo que tenía el trabajador antes de quedar desocupado.

  • Trabajadores permanentes: deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes en los últimos tres años previos a la desvinculación.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: tienen que haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

  • Trabajadores de la construcción: deben contar con al menos ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra.

En todos los casos, la finalización del empleo debe encuadrar dentro de las situaciones contempladas por la legislación actual.

Qué beneficios incluye la Prestación por Desempleo

Además del cobro mensual, la asistencia de ANSES incorpora una serie de beneficios adicionales pensados para acompañar al trabajador durante el período de desempleo.

Entre ellos se destacan:

  • Asignaciones familiares, cuando corresponda

  • Cobertura médica asistencial

  • Reconocimiento del tiempo cobrado como años de aporte jubilatorio

  • Acceso a la Tarjeta SUBE con tarifa social, que reduce el costo del transporte público

Estos beneficios se mantienen activos mientras dure el cobro de la prestación.

ANSES_calendario

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en enero

Durante enero, el monto mensual equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Para este mes, ANSES estableció un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios alcanzan ese valor.

El importe final depende exclusivamente del salario previo de cada trabajador y de la cantidad de aportes registrados. Tanto el monto como la duración del beneficio se definen de manera individual.

Cuánto tiempo se paga la Prestación por Desempleo

El período de cobro varía según los aportes acumulados:

  • Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 meses de prestación

  • Entre 12 y 23 meses de aportes: 4 meses de prestación

  • Entre 24 y 35 meses de aportes: 8 meses de prestación

  • 36 meses o más de aportes: hasta 12 meses de prestación

La ayuda busca brindar un alivio económico mientras el trabajador intenta reinsertarse en el mercado laboral.

