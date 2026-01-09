La buena noticia de ANSES para los beneficiarios de AUH en el comienzo del año

Tras la suba, el valor total de la AUH quedó fijado en $125.518 por hijo. De ese monto, el organismo deposita el 80% de forma directa; es decir, $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, la asignación asciende a $408.705, con un pago mensual directo de $326.964.

A estos importes se suman otros beneficios complementarios. Las familias que cobran la AUH acceden a la Tarjeta Alimentar y, en caso de tener hijos de hasta 3 años, al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Ambos subsidios se otorgan de manera automática mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

En cuanto al SUAF, los montos varían según los ingresos del grupo familiar. En el primer tramo, la asignación por hijo es de $62.765 y la correspondiente a hijo con discapacidad alcanza los $204.361.

AUH y SUAF: calendario de pago enero 2026

El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI del titular: