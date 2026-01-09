La buena noticia de ANSES para los beneficiarios de AUH en el comienzo del año
Las asignaciones familiares se liquidan con suba por IPC. Detalle de montos, beneficios complementarios y fechas de cobro según la terminación del DNI.
Los beneficiarios de AUH tienen una buena noticia en el comienzo del año (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de las asignaciones familiares correspondientes a enero de 2026. Como es habitual, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se cobran según la terminación del DNI del titular.
Las asignaciones están destinadas a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años. En el caso de hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el beneficio se mantiene sin límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos vigentes.
AUH o SUAF: de qué depende el tipo de asignación
El régimen bajo el cual se cobra la asignación depende de la situación laboral del grupo familiar. Las personas que trabajan en relación de dependencia, son monotributistas o se encuentran encuadradas en regímenes formales acceden al SUAF. En cambio, quienes están desocupados, se desempeñan como personal de casas particulares o son monotributistas sociales perciben la AUH.
Con el inicio del año, ANSES aplicó un incremento del 2,47% a la AUH y a las asignaciones del SUAF, conforme a lo dispuesto en la Resolución 380/2025. Este ajuste responde a la movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Tras la suba, el valor total de la AUH quedó fijado en $125.518 por hijo. De ese monto, el organismo deposita el 80% de forma directa; es decir, $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, la asignación asciende a $408.705, con un pago mensual directo de $326.964.
A estos importes se suman otros beneficios complementarios. Las familias que cobran la AUH acceden a la Tarjeta Alimentar y, en caso de tener hijos de hasta 3 años, al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Ambos subsidios se otorgan de manera automática mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.
En cuanto al SUAF, los montos varían según los ingresos del grupo familiar. En el primer tramo, la asignación por hijo es de $62.765 y la correspondiente a hijo con discapacidad alcanza los $204.361.
AUH y SUAF: calendario de pago enero 2026
El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI del titular: