ANSES advierte: el error de fin de año que puede hacerte perder un pago clave de la AUH

Controles de salud al día

Vacunación obligatoria completa

Asistencia escolar regular

ANSES utiliza esta información para verificar que los menores a cargo cumplen con los requisitos del programa. De esta manera, la AUH no se limita a ser una transferencia económica, sino que se consolida como una política de inclusión que promueve el acceso a la salud y la educación.

Qué pasa si no presento la Libreta antes del 31 de diciembre

La presentación de la Libreta no es opcional y su incumplimiento tiene consecuencias directas sobre el bolsillo de las familias.

Por un lado, no se libera el 20% retenido de la AUH. Todos los meses, ANSES paga solo el 80% del monto total y acumula el 20% restante hasta que el titular presenta la Libreta. Si el formulario no se entrega dentro del plazo, ese dinero queda sin cobrar.

Por otro lado, puede verse afectada la continuidad del beneficio. La falta de registro de la Libreta habilita a ANSES a suspender la ayuda escolar anual y otras prestaciones complementarias vinculadas a la AUH.

Por eso, llegar al 31 de diciembre con el trámite completo es clave para no perder ingresos en un momento especialmente sensible para la economía familiar.

anses.jpg ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

Cómo presentar la Libreta AUH 2024: paso a paso

En los últimos años, ANSES digitalizó el trámite, lo que permite cumplir con la obligación sin hacer filas ni sacar turno. El proceso puede completarse desde el celular en pocos minutos.

1. Ingresar a Mi ANSES

El titular debe acceder a Mi ANSES, ya sea desde la web oficial o desde la aplicación móvil, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Entrar en “Hijos – Libreta AUH”

Dentro del menú, el sistema muestra el estado de cada menor a cargo e indica qué información falta cargar: salud, vacunas o certificación escolar. Si hay datos pendientes, se puede generar automáticamente el formulario, descargarlo en PDF o enviarlo por correo electrónico.

3. Completar el formulario en la escuela o centro de salud

El documento debe llevarse a la escuela donde asiste el menor y al centro de salud o pediatra correspondiente. Allí se firman y sellan los campos requeridos. Es indispensable que los tres módulos estén completos.

4. Sacar una foto y subirla a Mi ANSES

Una vez validado el formulario, se debe sacar una foto clara, sobre superficie plana, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB. Luego se carga en Mi ANSES. El sistema envía una confirmación por correo electrónico.

5. Alternativa presencial sin turno

Quienes no tengan acceso digital pueden presentar la Libreta en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo. El trámite queda registrado en el momento.

Cuánto se cobra por AUH en diciembre de 2025

La Asignación Universal por Hijo se actualiza mensualmente según la movilidad que sigue la inflación medida por el Indec. En diciembre de 2025, el aumento confirmado es del 2,34%, lo que impacta en todos los montos.

Para la AUH general, por cada hijo menor de 18 años, el monto total es de $122.492. De ese valor, ANSES retiene el 20% ($24.498,40) y paga mensualmente el 80%, que equivale a $97.993,60.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $398.853. La retención es de $79.770,60 y el pago mensual alcanza los $319.082,40.

Montos especiales para zonas desfavorables

En las provincias patagónicas y el Partido de Patagones, los valores son más altos debido al reconocimiento de mayores costos de vida.

Para la AUH por menor de edad en zona desfavorable, el monto total es de $159.263,20, con una retención de $31.852,64 y un pago mensual de $127.410,56.

En el caso de la AUH por discapacidad en estas zonas, el monto total llega a $506.653, con una retención de $101.330,60 y un pago mensual de $405.322,40.

Cuánto dinero se libera al presentar la Libreta

Uno de los puntos menos conocidos es el volumen de dinero que se acumula durante el año. Presentar la Libreta antes del 31 de diciembre permite cobrar de una sola vez el total del 20% retenido durante los últimos 12 meses.

Esto equivale, por cada hijo, a $24.498,40 por mes en AUH general, $79.770,60 en AUH por discapacidad, $31.852,64 en zonas desfavorables y $101.330,60 en discapacidad en zonas desfavorables.

En muchos casos, se trata de un ingreso significativo que puede representar un alivio clave para el comienzo del año siguiente. Por eso, ANSES insiste: el plazo vence el 31 de diciembre y no completar el trámite a tiempo implica perder un dinero que ya fue generado mes a mes.