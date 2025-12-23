Se conoció la peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen antes de su descompensación en el Lanín

Hacia el cierre, la periodista puso el foco en el riesgo extremo que implica el consumo de estas sustancias en contextos de alta exigencia física: “Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas. Si vas a consumir y después intentás subir el Lanín, hay muchísimo riesgo de que algo grave suceda”, advirtió.

El caso reavivó un fuerte debate sobre el consumo de drogas y las actividades de riesgo, y dejó al descubierto un factor determinante en el colapso que sufrió Christian Petersen, cuya salud continúa siendo motivo de preocupación.





¿Quién es la mujer de Christian Petersen?

La mujer que acompaña a Christian Petersen (56) desde hace varios años es una joven que siempre eligió mantenerse lejos del foco mediático. A diferencia del chef, Sofía Zelaschi (29), no cuenta con una extensa trayectoria pública en televisión y la gastronomía, ella lleva una vida de perfil bajo, alejada de los medios y de las redes sociales.

La relación entre Petersen y Zelaschi llamó la atención desde que se conocieron por la marcada diferencia de edad entre ambos. Según trascendió, los separan más de 25 años, un dato que nunca fue ocultado por el cocinero, quien en distintas oportunidades dejó en claro que no le presta atención a ese tipo de cuestionamientos.

Christian Petersen y Sofia Zelaschi

Sofía Zelaschi no pertenece al ambiente artístico ni televisivo y rara vez aparece en eventos públicos. La pareja habría construido su vínculo desde la discreción, priorizando la intimidad y evitando la exposición, incluso en los momentos de mayor popularidad de Petersen en la pantalla chica.

Tras el delicado episodio de salud que sufrió el chef en el volcán Lanín, el interés por su entorno íntimo volvió a crecer. En ese contexto, Sofía se mantuvo fiel a su estilo: acompañar en silencio, sin declaraciones públicas, enfocada en el cuidado y la recuperación de su pareja.