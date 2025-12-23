Se conoció la peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen antes de su descompensación en el Lanín
En las últimas horas se dio a conocer cuál es la droga que habría consumido el chef antes de colapsar, un dato clave que explicaría el dramático episodio que lo dejó al borde de la muerte. Mirá.
La grave descompensación cardíaca que sufrió Christian Petersen en el volcán Lanín sigue sumando capítulos preocupantes. En las últimas horas, y tras la filtración de los resultados toxicológicos, se conoció qué sustancia habría consumido el chef antes de colapsar, un dato clave que explicaría el dramático episodio que lo dejó al borde de la muerte.
“Los resultados le dieron positivo de cocaína y MD”, aseguró al aire la periodista Fernanda Iglesias, en el programa Tarde o Temprano (El Trece), en referencia a sustancias que podrían haber tenido una incidencia directa en el cuadro clínico que presentó el cocinero durante la exigente travesía.
Este dato permitió comprender una serie de señales previas que habían encendido las alarmas entre los guías de montaña. Antes del colapso físico, Petersen habría mostrado un comportamiento errático y fuera de control, incompatible con una actividad de alta exigencia como el ascenso al Lanín, lo que obligó a interrumpir la excursión de manera urgente.
Al detallar lo ocurrido, Iglesias reveló que los guías detectaron un cambio abrupto de actitud: “Hablan de que se puso violento, se sacó la ropa, empezó a hacer cosas extrañas, no podía seguir con el grupo. Lo tuvieron que bajar, llamar al guardaparque y a la Gendarmería. Tuvieron que sedarlo porque estaba alterado y, sedado, lo trasladaron al hospital de Junín de los Andes”, explicó.
Hacia el cierre, la periodista puso el foco en el riesgo extremo que implica el consumo de estas sustancias en contextos de alta exigencia física: “Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas. Si vas a consumir y después intentás subir el Lanín, hay muchísimo riesgo de que algo grave suceda”, advirtió.
El caso reavivó un fuerte debate sobre el consumo de drogas y las actividades de riesgo, y dejó al descubierto un factor determinante en el colapso que sufrió Christian Petersen, cuya salud continúa siendo motivo de preocupación.
¿Quién es la mujer de Christian Petersen?
La mujer que acompaña a Christian Petersen (56) desde hace varios años es una joven que siempre eligió mantenerse lejos del foco mediático. A diferencia del chef, Sofía Zelaschi (29), no cuenta con una extensa trayectoria pública en televisión y la gastronomía, ella lleva una vida de perfil bajo, alejada de los medios y de las redes sociales.
La relación entre Petersen y Zelaschi llamó la atención desde que se conocieron por la marcada diferencia de edad entre ambos. Según trascendió, los separan más de 25 años, un dato que nunca fue ocultado por el cocinero, quien en distintas oportunidades dejó en claro que no le presta atención a ese tipo de cuestionamientos.
Sofía Zelaschi no pertenece al ambiente artístico ni televisivo y rara vez aparece en eventos públicos. La pareja habría construido su vínculo desde la discreción, priorizando la intimidad y evitando la exposición, incluso en los momentos de mayor popularidad de Petersen en la pantalla chica.
Tras el delicado episodio de salud que sufrió el chef en el volcán Lanín, el interés por su entorno íntimo volvió a crecer. En ese contexto, Sofía se mantuvo fiel a su estilo: acompañar en silencio, sin declaraciones públicas, enfocada en el cuidado y la recuperación de su pareja.