Martín Redrado respondió a los picantes posteos de Luciana Salazar: "En esa relación sufrí..."

Y de inmediato enumeró: "Se sugería que yo era el padre, que no lo soy; que soy deudor alimentario, no lo soy; que no puedo salir del país, salgo sin problemas... No puedo estar contestando todo lo que se diga. Trabajo todo el día con más de 100 empresas en Latinoamérica para llevarles nuevas inversiones".

En ese sentido, Martín Redrado remarcó acerca de su vínculo con la modelo: "Sufrí muchas presiones en esa relación sobre todo económicas", y sentenció sobre el conflicto con Salazar: "Los desacuerdos por dinero los resuelven abogados en la Justicia, no los implicados en las redes o la prensa".

Luciana Salazar y Martín Redrado

Los escandalosos posteos de Luciana Salazar contra Martín Redrado con mails comprometedores

Luciana Salazar explotó desde su cuenta en Instagram tras la última audiencia con Martín Redrado por los alimentos de Matilda donde no se llegó a un acuerdo y la tensión entre las partes crece.

En sus historias de Instagram, la modelo hizo un fuerte posteo contra su ex pareja y además mostró unos mails donde él, ya en en pareja con Lulú Sanguinetti, la invitaba a una cena romántica en el exterior.

"Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que comamos la noche de Reyes", decía el mensaje que le escribía el econonista a la modelo con fecha de 19/12/2020.

luciana salazar contra martin redrado por su hija matilda diciembre 2025

A lo que Salazar puso en contexto: "Pruebas presentadas en el Juzgado penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él en pareja engañándola, para que pasemos en USA noches juntos. El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho".

"Más pruebas presentadas: cuando él estando en pareja y me estaba iniciando una ‘falsa denuncia por hostigamiento’, me mandaba mails de islas para irnos juntos. ¡Todo una locura! Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona", añadió enojadísima.

Y en cuanto a la audiencia en Tribunales del 22 de diciembre donde no hubo acuerdo entre las partes, Luciana Salazar reflexionó: "Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Triste que no pueda manejar su inteligencia emocional. Hoy tenía la posibilidad de terminar para siempre, el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre. No lo hizo. Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado".

"A todas las mujeres que están viviendo situaciones de violencia económica y vicaria, recuerden siempre que nosotras no tenemos que soltar nada, nosotras estamos protegiendo y haciendo valer los derechos de nuestros hijos. El foco y la responsabilidad siempre tienen que estar del lado del deudor, que son los que generan violencia", sentenció con firmeza.