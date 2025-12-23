Jubilados y pensionados pueden quedar exentos de pagar un impuesto: cuáles son las condiciones

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

Último recibo de cobro de jubilación o pensión.

Escritura o título de propiedad del inmueble.

Contrato de alquiler vigente, en caso de inquilinos responsables del pago del impuesto.

Escritura que acredite el usufructo, cuando corresponda.

Formulario de solicitud de exención, disponible en el sitio web oficial de AGIP.

Cómo realizar el trámite

La gestión puede realizarse de manera digital a través de la página oficial de AGIP, donde el solicitante debe completar el formulario, adjuntar la documentación requerida y enviar la solicitud.

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial también pueden acudir a la sede central del organismo o a las oficinas comunales de la Ciudad, siempre con turno previo solicitado con anticipación.