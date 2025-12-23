Jubilados y pensionados pueden quedar exentos de pagar un impuesto: cuáles son las condiciones

-
Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.
-
Último recibo de cobro de jubilación o pensión.
-
Escritura o título de propiedad del inmueble.
-
Contrato de alquiler vigente, en caso de inquilinos responsables del pago del impuesto.
-
Escritura que acredite el usufructo, cuando corresponda.
-
Formulario de solicitud de exención, disponible en el sitio web oficial de AGIP.
Cómo realizar el trámite
La gestión puede realizarse de manera digital a través de la página oficial de AGIP, donde el solicitante debe completar el formulario, adjuntar la documentación requerida y enviar la solicitud.
Quienes prefieran hacerlo de forma presencial también pueden acudir a la sede central del organismo o a las oficinas comunales de la Ciudad, siempre con turno previo solicitado con anticipación.