ANSES determinó cuándo ya no será necesario presentar la Libreta AUH

Cuando ANSES logra validar estos datos sin intervención del titular, el organismo habilita el pago del 100% de la asignación mensual. En esas situaciones, las familias ya no deberán presentar la Libreta de forma anual para liberar el monto retenido.

Este mecanismo apunta a reducir trámites presenciales y acelerar los pagos, aunque su aplicación no es automática para todos los beneficiarios, ya que depende exclusivamente de la correcta registración de la información sanitaria.

Quiénes deben seguir presentando la Libreta AUH

La obligación de presentar la Libreta AUH se mantiene para el resto de los titulares del programa. En particular, los niños y adolescentes de 5 años o más continúan cobrando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% queda retenido hasta que se acredite:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Asistencia escolar

Además, incluso en el caso de menores de 5 años, ANSES exigirá la presentación de la Libreta si no puede corroborar los controles médicos y las vacunas a través del cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Por este motivo, se recomienda a las familias verificar que los datos sanitarios estén actualizados y, ante cualquier inconsistencia, completar el trámite para evitar demoras o la pérdida del monto retenido.