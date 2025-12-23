En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Cambio de normativa

ANSES determinó cuándo ya no será necesario presentar la Libreta AUH

La medida generó consultas entre las familias, especialmente en relación con la obligatoriedad de realizar el trámite. Quiénes sí deberán presentarla.

Cuándo ya no será necesario presentar la Libreta AUH de ANSES (Foto: archivo).

El Ministerio de Capital Humano confirmó una modificación relevante en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir de los nuevos cambios, ANSES liquidará el 100% del beneficio a los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La medida generó consultas entre las familias, especialmente en relación con la obligatoriedad de presentar la Libreta AUH.

A continuación, en qué situaciones el trámite deja de ser necesario y quiénes deberán seguir realizándolo.

AUH: quiénes no deberán presentar la Libreta

ANSES dejará de exigir la Libreta AUH en los casos en que pueda constatar de manera automática el cumplimiento de los controles médicos y del calendario oficial de vacunación. Esta modalidad alcanza únicamente a los menores de hasta 4 años inclusive.

La verificación se realizará mediante el cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Salud. Para que el sistema funcione correctamente, es fundamental que el niño o la niña esté inscripto en el Programa Sumar y que los controles sanitarios estén debidamente cargados en los registros oficiales.

Cuando ANSES logra validar estos datos sin intervención del titular, el organismo habilita el pago del 100% de la asignación mensual. En esas situaciones, las familias ya no deberán presentar la Libreta de forma anual para liberar el monto retenido.

AUH_ANSES

Este mecanismo apunta a reducir trámites presenciales y acelerar los pagos, aunque su aplicación no es automática para todos los beneficiarios, ya que depende exclusivamente de la correcta registración de la información sanitaria.

Quiénes deben seguir presentando la Libreta AUH

La obligación de presentar la Libreta AUH se mantiene para el resto de los titulares del programa. En particular, los niños y adolescentes de 5 años o más continúan cobrando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% queda retenido hasta que se acredite:

  • Controles de salud

  • Vacunación obligatoria

  • Asistencia escolar

Además, incluso en el caso de menores de 5 años, ANSES exigirá la presentación de la Libreta si no puede corroborar los controles médicos y las vacunas a través del cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Por este motivo, se recomienda a las familias verificar que los datos sanitarios estén actualizados y, ante cualquier inconsistencia, completar el trámite para evitar demoras o la pérdida del monto retenido.

Se habló de
AUH ANSES
