ANSES arranca 2026 con aumento y fechas de pago: los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones
Con el primer aumento del año ya aplicado, ANSES confirmó los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones y puso en marcha el calendario de pagos de enero 2026, con fechas definidas según la prestación y la terminación del DNI.
ANSES arranca 2026 con aumento y fechas de pago: los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones
ANSES inicia enero de 2026 con definiciones clave para millones de beneficiarios. El organismo previsional aplicará el primer aumento del año, y confirmó los nuevos montos de jubilaciones, AUH y SUAF y puso en marcha el calendario oficial de pagos, que ya ordena el esquema de cobros desde los primeros días del mes.
La actualización impacta de manera automática en todas las prestaciones y marca el punto de partida del nuevo período previsional, en un contexto en el que el ajuste mensual por inflación pasó a ser el principal mecanismo de recomposición de ingresos.
El aumento de ANSES en enero 2026: de cuánto es y a quiénes alcanza
El incremento aplicado por ANSES en enero de 2026 es del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, informado por el INDEC. El porcentaje surge del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza las prestaciones con dos meses de rezago.
El aumento alcanza a:
Jubilaciones y pensiones
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares del SUAF
Asignación por Embarazo (AUE)
La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y define los valores base con los que se liquidan los haberes del primer mes del año.
Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026
Con el aumento del 2,5%, los haberes previsionales quedan actualizados desde enero. La jubilación mínima pasa a $349.303,33.
En caso de que el Gobierno vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales quedarían de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.303,33
PUAM: $349.443,60
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $314.523,04
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
El refuerzo extraordinario, de oficializarse, vuelve a estar orientado a los haberes más bajos del sistema previsional, mientras que quienes superan el tope establecido quedan excluidos del adicional.
Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026
Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero. En el caso de la AUH, ANSES mantiene el esquema habitual de pago, con el 80% mensual y una retención del 20% que se liquida una vez presentada la Libreta AUH.
Los valores vigentes desde enero de 2026 son:
AUH: $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
SUAF – primer tramo: $61.252
SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02
Estos montos se acreditan de manera automática junto con la prestación correspondiente.
Calendario de pagos ANSES enero 2026
ANSES organizó el calendario de pagos de enero según tipo de prestación y terminación del DNI, lo que permite anticipar con precisión la fecha de cobro.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos: del 12 al 22 de enero
Jubilados con haberes superiores a la mínima: del 23 al 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero
Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima