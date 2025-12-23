ANSES arranca 2026 con aumento y fechas de pago: los nuevos montos de AUH, SUAF y jubilaciones

Jubilaciones y pensiones

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares del SUAF

Asignación por Embarazo (AUE)

La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y define los valores base con los que se liquidan los haberes del primer mes del año.

ANSES_bono ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Con el aumento del 2,5%, los haberes previsionales quedan actualizados desde enero. La jubilación mínima pasa a $349.303,33.

En caso de que el Gobierno vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.303,33

PUAM: $349.443,60

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $314.523,04

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

El refuerzo extraordinario, de oficializarse, vuelve a estar orientado a los haberes más bajos del sistema previsional, mientras que quienes superan el tope establecido quedan excluidos del adicional.

Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero. En el caso de la AUH, ANSES mantiene el esquema habitual de pago, con el 80% mensual y una retención del 20% que se liquida una vez presentada la Libreta AUH.

Los valores vigentes desde enero de 2026 son:

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

SUAF – primer tramo: $61.252

SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

Estos montos se acreditan de manera automática junto con la prestación correspondiente.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de enero según tipo de prestación y terminación del DNI, lo que permite anticipar con precisión la fecha de cobro.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos: del 12 al 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima: del 23 al 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima