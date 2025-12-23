ANSES paga un bono de $85.000 por hijo: quiénes lo cobran y qué trámite activa el pago

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar en 2025

El beneficio está destinado a titulares de:

Asignaciones Familiares (SUAF)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Alcanza tanto a hijos con discapacidad como sin discapacidad.

En el caso de menores sin discapacidad, la Ayuda Escolar se paga desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que estén escolarizados.

Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben asistir a una institución educativa o participar de programas de formación, rehabilitación o apoyo.

ANSES_aumentos

Monto confirmado de la Ayuda Escolar 2025: cuánto se cobra

ANSES confirmó que la Ayuda Escolar Anual 2025 asciende a $85.000 por hijo. El monto se compone de dos partes:

Monto base: $42.039

Refuerzo extraordinario: $42.951

El adicional fue otorgado mediante el Decreto 63/2025, con el objetivo de reforzar el ingreso de las familias frente al aumento del costo educativo.

Cómo verificar y presentar la certificación escolar

El modo de acreditar la escolaridad depende del tipo de asignación:

Titulares de AUH: deben presentar la escolaridad a través del Formulario Libreta AUH .

Beneficiarios del SUAF: deben presentar el Formulario de Ayuda Escolar.

En el caso del SUAF, no existe un trámite automático anual, lo que provoca que muchos beneficiarios olviden realizar la certificación, aun cuando cumplen con todos los requisitos.

Por ese motivo, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES para verificar:

Si la certificación está presentada

Si el trámite figura aprobado

Si el pago ya fue programado

Un beneficio clave que depende de un paso simple

La Ayuda Escolar representa un ingreso clave para miles de familias en el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el pago no es automático: depende de la presentación correcta y a tiempo de la certificación escolar.

Quienes completen el trámite en 2025 y cumplan con los requisitos podrán acceder al bono de $85.000 por hijo, aun cuando no lo hayan cobrado en marzo.