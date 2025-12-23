ANSES paga un bono de $85.000 por hijo: quiénes lo cobran y qué trámite activa el pago

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

El beneficio se paga una vez al año por hijo, alcanza a AUH y SUAF y requiere acreditar la escolaridad para no perder el dinero. El paso a paso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cierre del calendario de pagos de diciembre y, en paralelo, confirmó cambios clave en una de las ayudas más importantes para las familias. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que en 2025 alcanza un monto total de $85.000 por hijo, pero que requiere cumplir con un trámite obligatorio para poder cobrarlo.

El ajuste se enmarca en la nueva Ley de Movilidad, establecida por el Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese contexto, ANSES también reforzó los controles sobre la acreditación de la escolaridad.

Ayuda Escolar ANSES: un trámite obligatorio que muchos olvidan

La Ayuda Escolar Anual exige la acreditación de la escolaridad todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en períodos anteriores. La presentación de la certificación es obligatoria y condición indispensable para que ANSES habilite el pago.

En los casos en que el beneficio no se cobra en marzo, el organismo deposita el monto hasta 60 días después de presentada la certificación escolar. Por ese motivo, desde ANSES recomiendan revisar el estado del trámite y regularizarlo cuanto antes, para evitar demoras innecesarias.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar en 2025

El beneficio está destinado a titulares de:

  • Asignaciones Familiares (SUAF)

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

Alcanza tanto a hijos con discapacidad como sin discapacidad.

En el caso de menores sin discapacidad, la Ayuda Escolar se paga desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que estén escolarizados.

Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben asistir a una institución educativa o participar de programas de formación, rehabilitación o apoyo.

ANSES_aumentos

Monto confirmado de la Ayuda Escolar 2025: cuánto se cobra

ANSES confirmó que la Ayuda Escolar Anual 2025 asciende a $85.000 por hijo. El monto se compone de dos partes:

  • Monto base: $42.039

  • Refuerzo extraordinario: $42.951

El adicional fue otorgado mediante el Decreto 63/2025, con el objetivo de reforzar el ingreso de las familias frente al aumento del costo educativo.

Cómo verificar y presentar la certificación escolar

El modo de acreditar la escolaridad depende del tipo de asignación:

  • Titulares de AUH: deben presentar la escolaridad a través del Formulario Libreta AUH.

  • Beneficiarios del SUAF: deben presentar el Formulario de Ayuda Escolar.

En el caso del SUAF, no existe un trámite automático anual, lo que provoca que muchos beneficiarios olviden realizar la certificación, aun cuando cumplen con todos los requisitos.

Por ese motivo, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES para verificar:

  • Si la certificación está presentada

  • Si el trámite figura aprobado

  • Si el pago ya fue programado

Un beneficio clave que depende de un paso simple

La Ayuda Escolar representa un ingreso clave para miles de familias en el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el pago no es automático: depende de la presentación correcta y a tiempo de la certificación escolar.

Quienes completen el trámite en 2025 y cumplan con los requisitos podrán acceder al bono de $85.000 por hijo, aun cuando no lo hayan cobrado en marzo.

