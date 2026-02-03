La actualización impacta de forma directa en la Asignación Familiar por Hijo y en la Asignación por Hijo con Discapacidad, respetando la escala de ingresos establecida para el sistema SUAF.

El aumento se liquida automáticamente y no requiere presentación de documentación adicional.

Montos de SUAF actualizados según el ingreso familiar

AUH ANSES familia bebé SUAF de ANSES se actualiza en febrero y suben las asignaciones familiares

Con el ajuste de febrero, los valores de SUAF por hijo quedan organizados por tramos:

$64.554 para ingresos familiares de hasta $999.482,

para ingresos familiares de hasta $999.482, $43.544 hasta $1.465.838,

hasta $1.465.838, con una reducción progresiva hasta $13.588 para ingresos que alcanzan los $5.292.758.

Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos comienzan en $210.186 para los ingresos más bajos y disminuyen según la escala, sin tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar.

Quiénes acceden al SUAF de ANSES con el nuevo aumento

El sistema SUAF está destinado a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia,

Monotributistas dentro de las categorías permitidas,

Titulares de la Prestación por Desempleo,

Beneficiarios de una ART.

ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o inconsistencias en el cobro.

Qué impacto tiene el aumento de SUAF en febrero

El incremento de SUAF mejora el ingreso mensual de los hogares con empleo formal, aunque el efecto final depende del tramo salarial. A diferencia de la AUH, este sistema no incorpora refuerzos adicionales ni complementos alimentarios.

El monto actualizado se deposita junto con el salario o la prestación correspondiente. Las fechas exactas y los valores pueden consultarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.