SUAF de ANSES se actualiza en febrero y suben las asignaciones familiares
ANSES puso en marcha en febrero un nuevo aumento para las asignaciones familiares del sistema SUAF. La suba, vinculada a la inflación, impacta en los montos que reciben trabajadores registrados según su nivel de ingresos.
Durante febrero, ANSES aplica una actualización en el sistema SUAF que modifica los valores de las asignaciones familiares. El ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual y se acredita de manera automática, sin necesidad de gestiones adicionales.
El aumento alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas habilitados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Los nuevos montos se pagan según el tramo de ingreso del grupo familiar y se reflejan en el calendario habitual de cobros.
La actualización se produce en un contexto de inflación persistente y busca mantener el poder adquisitivo de las asignaciones familiares dentro del sistema contributivo.
Cómo se aplica el aumento de SUAF de ANSES en febrero
El incremento dispuesto por ANSES para febrero es del 2,8%, en línea con el último Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Esta suba se integra al esquema de ajustes mensuales vigente.
La actualización impacta de forma directa en la Asignación Familiar por Hijo y en la Asignación por Hijo con Discapacidad, respetando la escala de ingresos establecida para el sistema SUAF.
El aumento se liquida automáticamente y no requiere presentación de documentación adicional.
Montos de SUAF actualizados según el ingreso familiar
Con el ajuste de febrero, los valores de SUAF por hijo quedan organizados por tramos:
$64.554 para ingresos familiares de hasta $999.482,
$43.544 hasta $1.465.838,
con una reducción progresiva hasta $13.588 para ingresos que alcanzan los $5.292.758.
Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos comienzan en $210.186 para los ingresos más bajos y disminuyen según la escala, sin tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar.
Quiénes acceden al SUAF de ANSES con el nuevo aumento
El sistema SUAF está destinado a:
Trabajadores registrados en relación de dependencia,
Monotributistas dentro de las categorías permitidas,
Titulares de la Prestación por Desempleo,
Beneficiarios de una ART.
ANSES recuerda que es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o inconsistencias en el cobro.
Qué impacto tiene el aumento de SUAF en febrero
El incremento de SUAF mejora el ingreso mensual de los hogares con empleo formal, aunque el efecto final depende del tramo salarial. A diferencia de la AUH, este sistema no incorpora refuerzos adicionales ni complementos alimentarios.
El monto actualizado se deposita junto con el salario o la prestación correspondiente. Las fechas exactas y los valores pueden consultarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.