Previsional
Transporte
Jubilados
BUENAS NOTICIAS

Transporte sin costo para jubilados de ANSES: cómo acceder paso a paso

El nuevo pase gratuito permite que jubilados, pensionados y retirados viajen sin costo en el subte. El trámite ya está habilitado y puede realizarse desde el celular o en los centros comunales de la Ciuda

A partir de la reglamentación de la Ley 6.817, los jubilados, pensionados y retirados con ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios podrán tramitar un pase gratuito para el subte porteño.

En octubre de 2025, ese tope equivale a $815.745,95, según la Resolución 317/2025 de ANSES, que actualizó la jubilación mínima a $326.298,38.

El programa busca reducir los costos de traslado y favorecer el acceso a la movilidad urbana para los adultos mayores, uno de los sectores con mayor dependencia del transporte público diario.

Cómo obtener el pase de transporte gratis

Transporte sin costo para jubilados de ANSES: cómo acceder paso a paso

El trámite puede realizarse en línea o presencialmente en cualquiera de los puntos habilitados. Las opciones disponibles son:

  • A través del sitio web de Emova.

  • En las terminales del subte.

  • En la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD).

  • En sedes comunales habilitadas.

Los solicitantes deberán presentar su DNI con domicilio en CABA y el último recibo de haberes.

Una vez aprobado, se entregará una tarjeta magnética personalizada con una vigencia de cinco años. En caso de robo o pérdida, la reposición será gratuita.

Qué condiciones deben cumplirse para mantener el beneficio

El pase gratuito quedará suspendido si no se utiliza durante dos años consecutivos, si el titular supera el límite de ingresos permitido, o si cambia su domicilio fuera de la Ciudad.

Además, el sistema estará vinculado al Renaper, que verificará los datos para evitar irregularidades y asegurar el correcto uso del beneficio.

Qué impacto tendrá la medida en los jubilados

Esta política de transporte gratuito se suma a otras acciones de inclusión social impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y la ANSES, orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

