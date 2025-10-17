Transporte sin costo para jubilados de ANSES: cómo acceder paso a paso

A través del sitio web de Emova .

En las terminales del subte .

En la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) .

En sedes comunales habilitadas.

Los solicitantes deberán presentar su DNI con domicilio en CABA y el último recibo de haberes.

Una vez aprobado, se entregará una tarjeta magnética personalizada con una vigencia de cinco años. En caso de robo o pérdida, la reposición será gratuita.

Qué condiciones deben cumplirse para mantener el beneficio

El pase gratuito quedará suspendido si no se utiliza durante dos años consecutivos, si el titular supera el límite de ingresos permitido, o si cambia su domicilio fuera de la Ciudad.

Además, el sistema estará vinculado al Renaper, que verificará los datos para evitar irregularidades y asegurar el correcto uso del beneficio.

Qué impacto tendrá la medida en los jubilados

Esta política de transporte gratuito se suma a otras acciones de inclusión social impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y la ANSES, orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.