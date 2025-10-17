A partir de la reglamentación de la Ley 6.817, los jubilados, pensionados y retirados con ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios podrán tramitar un pase gratuito para el subte porteño.
Transporte sin costo para jubilados de ANSES: cómo acceder paso a paso
En octubre de 2025, ese tope equivale a $815.745,95, según la Resolución 317/2025 de ANSES, que actualizó la jubilación mínima a $326.298,38.
El programa busca reducir los costos de traslado y favorecer el acceso a la movilidad urbana para los adultos mayores, uno de los sectores con mayor dependencia del transporte público diario.
El trámite puede realizarse en línea o presencialmente en cualquiera de los puntos habilitados. Las opciones disponibles son:
A través del sitio web de Emova.
En las terminales del subte.
En la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD).
En sedes comunales habilitadas.
Los solicitantes deberán presentar su DNI con domicilio en CABA y el último recibo de haberes.
Una vez aprobado, se entregará una tarjeta magnética personalizada con una vigencia de cinco años. En caso de robo o pérdida, la reposición será gratuita.
El pase gratuito quedará suspendido si no se utiliza durante dos años consecutivos, si el titular supera el límite de ingresos permitido, o si cambia su domicilio fuera de la Ciudad.
Además, el sistema estará vinculado al Renaper, que verificará los datos para evitar irregularidades y asegurar el correcto uso del beneficio.
Esta política de transporte gratuito se suma a otras acciones de inclusión social impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y la ANSES, orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.