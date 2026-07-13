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Vouchers Educativos: ANSES informó cuándo cobran los beneficiarios en julio

El beneficio continuará abonándose hasta diciembre. Conocé cuándo se acredita la cuota de julio y qué requisitos deben cumplir los beneficiarios.

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Vouchers Educativos: ANSES informó cuándo cobran los beneficiarios en julio

Vouchers Educativos: ANSES informó cuándo cobran los beneficiarios en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de pago de la segunda cuota de los Vouchers Educativos correspondientes a julio de 2026. El beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal y busca aliviar el costo de las cuotas escolares.

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La asistencia económica continuará abonándose mensualmente hasta diciembre y es compatible con otras prestaciones sociales.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en julio

Según informó ANSES, la segunda cuota del programa se acreditará el martes 14 de julio.

Para recibir el pago, el adulto responsable debe tener registrado un CBU válido en Mi ANSES, asociado al titular que realizó la inscripción. Además, es necesario contar con una cuenta activa en Mi Argentina, ya que desde esa plataforma se consulta el estado del beneficio.

De cuánto es el Voucher Educativo

El monto varía según la cuota informada por cada establecimiento educativo.

En todos los casos, el programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, de acuerdo con los topes establecidos por el Gobierno.

El beneficio se liquida por cada hijo que cumpla los requisitos, por lo que una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios estudiantes alcanzados por el programa.

Cómo consultar si te corresponde el beneficio

Las familias pueden verificar el estado de su solicitud ingresando a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario y la contraseña de Mi Argentina.

Allí el sistema informará si la inscripción fue:

  • Aprobada.
  • Rechazada.
  • En evaluación.

En caso de rechazo por motivos académicos, el adulto responsable podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado, siguiendo el procedimiento indicado en la plataforma.

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