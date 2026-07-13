Vouchers Educativos: ANSES informó cuándo cobran los beneficiarios en julio

De cuánto es el Voucher Educativo

El monto varía según la cuota informada por cada establecimiento educativo.

En todos los casos, el programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, de acuerdo con los topes establecidos por el Gobierno.

El beneficio se liquida por cada hijo que cumpla los requisitos, por lo que una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios estudiantes alcanzados por el programa.

Cómo consultar si te corresponde el beneficio

Las familias pueden verificar el estado de su solicitud ingresando a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario y la contraseña de Mi Argentina.

Allí el sistema informará si la inscripción fue:

Aprobada.

Rechazada.

En evaluación.

En caso de rechazo por motivos académicos, el adulto responsable podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado, siguiendo el procedimiento indicado en la plataforma.