Compararon a Susana Giménez con la China Suárez y la diva reaccionó con una frase demoledora: "Es muy..."

Qué dijo Jorge Rial sobre Susana Giménez

Un antiguo conflicto volvió a ocupar espacio en la escena mediática. Esta vez, el eje estuvo en la relación histórica entre Jorge Rial y Susana Giménez, que regresó al centro de la discusión luego de que el periodista, junto a Viviana Canosa, lanzaran fuertes críticas contra la diva. Desde Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre recogió el guante y defendió con firmeza a la conductora.

En el ciclo se proyectó un fragmento del streaming Carnaval, donde Rial y Canosa cuestionaron a Susana a partir de una foto suya en el Mundial. "Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no he evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto", disparó Rial.

Canosa reforzó la crítica con otra observación: "Ahora, qué cosa, no es por nada, pero cómo se le perdona, y se le perdonó todo a Susana Giménez. A otra, otro por mucho menos, canceladísimo".

Tras escuchar el recorte, Yanina reaccionó sin rodeos y sintetizó el intercambio con una frase lapidaria: "El desorden y el resentimiento de este debate".

Luego, profundizó en su análisis y recordó que Susana ya había atravesado múltiples episodios de cuestionamiento público: "Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo".

Más adelante, Latorre se detuvo en una de las acusaciones más frecuentes contra la figura de Telefe y marcó un matiz respecto de su situación fiscal: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay, porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

En medio del debate, Nico Peralta también intervino para subrayar el peso de Susana en la televisión nacional: "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad".

Finalmente, Yanina cerró su exposición reivindicando la trayectoria de la diva y el esfuerzo que sostuvo durante décadas: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".