ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

- Jubilación mínima: $481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000).
- PUAM: $399.591,45.
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52.
- Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,33.
- Jubilación máxima: $2.772.298,06.
En tanto, la AUH asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% ($118.438,43), mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta AUH.
Próximas fechas de pago
El calendario continuará el martes 14 de julio con:
- Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI terminados en 3.
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones, según el cronograma vigente.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.