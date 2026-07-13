ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

Jubilación mínima: $481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000).

$481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000). PUAM: $399.591,45.

$399.591,45. Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52.

$358.392,52. Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,33.

$481.989,33. Jubilación máxima: $2.772.298,06.

En tanto, la AUH asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% ($118.438,43), mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta AUH.

Próximas fechas de pago

El calendario continuará el martes 14 de julio con: