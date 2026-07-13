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ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

Luego del receso por los feriados, el organismo avanza con los depósitos según la terminación del DNI. Conocé cuándo cobrás.

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ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

ANSES: cómo sigue el calendario de pagos de julio 2026 tras los feriados

Tras el receso por los feriados del 9 y 10 de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 13 de julio el calendario de pagos correspondiente al mes. Los depósitos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) e incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones.

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Durante julio, además, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,15%, correspondiente a la inflación de mayo, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Quiénes cobran ANSES este lunes 13 de julio

Este lunes reciben sus haberes:

  • Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: DNI terminados en 2.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.
  • Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5.
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI, desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto.

Cuánto pagan las principales prestaciones en julio

Con el incremento del 2,15%, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000).
  • PUAM: $399.591,45.
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52.
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,33.
  • Jubilación máxima: $2.772.298,06.

En tanto, la AUH asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios cobran mensualmente el 80% ($118.438,43), mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta AUH.

Próximas fechas de pago

El calendario continuará el martes 14 de julio con:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI terminados en 3.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.
  • Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignación por Maternidad: todas las terminaciones, según el cronograma vigente.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7.

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