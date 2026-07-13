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AUH ANSES: cómo acceder a un extra de hasta $205.000 en julio de 2026

Además del aumento del 2,15%, los titulares de la AUH pueden recibir la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Quiénes acceden y cuánto cobran.

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AUH ANSES: cómo acceder a un extra de hasta $205.000 en julio de 2026

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzaron a cobrar los haberes de julio con el aumento del 2,15% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, muchas familias pueden incrementar sus ingresos mensuales al acceder a beneficios adicionales que se pagan de forma automática junto con la prestación.

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Se trata de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos asistencias económicas que no requieren una inscripción extra y que están destinadas a reforzar la alimentación de los hogares con niños pequeños.

AUH: qué extras se pueden cobrar en julio

Con la actualización de julio, el monto bruto de la AUH pasó a $148.049 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de ese importe y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.

Además de la asignación mensual, quienes cumplen con los requisitos pueden recibir:

  • Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos.
  • Complemento Leche, correspondiente al Plan de los Mil Días.

Ambos beneficios se acreditan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

Los montos vigentes en julio de 2026 son:

  • Un hijo: $72.250.
  • Dos hijos: $113.299.
  • Tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no se actualiza por la fórmula de movilidad de ANSES, sino por decisión del Ministerio de Capital Humano.

Complemento Leche: quiénes lo cobran

El Complemento Leche está dirigido a:

  • Familias que cobran la AUH con hijos de hasta 2 años.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Durante julio de 2026, el monto asciende a $55.841 y se deposita automáticamente junto con la prestación principal.

Cómo acceder a estos beneficios

No es necesario realizar un trámite específico para cobrar la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche. ANSES los liquida de manera automática cuando el titular reúne los requisitos establecidos.

En cambio, la Libreta AUH sí continúa siendo un trámite obligatorio. Su presentación acredita los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños.

Además, permite cobrar el 20% que ANSES retuvo durante el año anterior y acceder, cuando corresponda, a la Ayuda Escolar Anual.

Cuándo cobra la AUH en julio

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

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