AUH ANSES: cómo acceder a un extra de hasta $205.000 en julio de 2026

Tarjeta Alimentar , destinada a la compra de alimentos.

, destinada a la compra de alimentos. Complemento Leche, correspondiente al Plan de los Mil Días.

Ambos beneficios se acreditan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

Los montos vigentes en julio de 2026 son:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no se actualiza por la fórmula de movilidad de ANSES, sino por decisión del Ministerio de Capital Humano.

Complemento Leche: quiénes lo cobran

El Complemento Leche está dirigido a:

Familias que cobran la AUH con hijos de hasta 2 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Durante julio de 2026, el monto asciende a $55.841 y se deposita automáticamente junto con la prestación principal.

Cómo acceder a estos beneficios

No es necesario realizar un trámite específico para cobrar la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche. ANSES los liquida de manera automática cuando el titular reúne los requisitos establecidos.

En cambio, la Libreta AUH sí continúa siendo un trámite obligatorio. Su presentación acredita los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños.

Además, permite cobrar el 20% que ANSES retuvo durante el año anterior y acceder, cuando corresponda, a la Ayuda Escolar Anual.

Cuándo cobra la AUH en julio

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI: