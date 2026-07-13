El mensaje de Gastón Trezeguet sobre Gran Hermano que revolucionó las redes

Según relató, la amenaza no quedó solo en el plano virtual: además del mensaje que recibió por Instagram, contó que un auto pasó a los gritos frente a la productora Kuarzo, donde trabaja, algo que reconoció que lo impactó, aunque no supiera de dónde provenía. Con esos elementos presentó la denuncia ante la Fiscalía, que ordenó investigar la IP desde la que se habría originado el mensaje amenazante.

El hecho se conoció en medio de un clima ya tenso en el debate del reality, luego de un cruce entre Trezeguet y Ceferino Reato por el presente de Manu en la competencia. La discusión, que había comenzado como una diferencia de opiniones sobre el juego del participante, escaló a un round personal entre los panelistas y necesitó de la intervención de Santiago del Moro para bajar la tensión en el estudio.