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ENORME REVUELO

El mensaje de Gastón Trezeguet sobre Gran Hermano que revolucionó las redes

Gastón Trezeguet publicó un tuit contundente en X y puso en alerta a todos los fanáticos de Gran Hermano, Generación Dorada.

13 jul 2026, 19:05
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El mensaje de Gastón Trezeguet sobre Gran Hermano que revolucionó las redes

Un mensaje de Gastón Trezeguet generó un enorme revuelo en las redes sociales luego de que se mostrara bastante escueto a la hora de hablar durante la última gala de Gran Hermano. La actitud del analista no pasó desapercibida para los fanáticos del programa, que rápidamente empezaron a especular sobre los motivos.

En X, muchos seguidores del reality plantearon la teoría de que la producción de Gran Hermano lo había condicionado para no ser crítico del juego de Manu Ibero. Ante esa versión, Gastón decidió salir a responder directamente en su perfil: "Bueno acá estamos, por suerte no hace falta aclarar nada. Todo se ve al aire. #granhermano".

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El analista no se quedó ahí y, en un segundo tuit, amplió la explicación sobre lo que había pasado en las últimas galas: "Me refiero a que se nota al aire. Hoy no fui a Se picó y el otro día estaba bajo porque estaba con 38 de fiebre y se notó al aire #granhermano".

¿Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte?

Gastón Trezeguet, panelista del debate de Gran Hermano y conductor del stream Se Picó, realizó una denuncia policial por amenazas de muerte y, tras formalizarla, recibió un botón antipánico para su protección. El propio Trezeguet confirmó la situación en sus redes sociales, donde escribió que entiende todo lo que rodea al programa, pero que hay mensajes que no está dispuesto a dejar pasar, y expresó su deseo de que la Justicia dé con el responsable.

Según relató, la amenaza no quedó solo en el plano virtual: además del mensaje que recibió por Instagram, contó que un auto pasó a los gritos frente a la productora Kuarzo, donde trabaja, algo que reconoció que lo impactó, aunque no supiera de dónde provenía. Con esos elementos presentó la denuncia ante la Fiscalía, que ordenó investigar la IP desde la que se habría originado el mensaje amenazante.

El hecho se conoció en medio de un clima ya tenso en el debate del reality, luego de un cruce entre Trezeguet y Ceferino Reato por el presente de Manu en la competencia. La discusión, que había comenzado como una diferencia de opiniones sobre el juego del participante, escaló a un round personal entre los panelistas y necesitó de la intervención de Santiago del Moro para bajar la tensión en el estudio.

     

 

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