En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

Ya es oficial: ANSES confirmó un nuevo aumento y el bono para jubilados en julio 2026

El Gobierno ratificó el pago extraordinario de julio junto con el aumento por movilidad. También habrá cambios en el calendario de cobro por el feriado del 9 de julio.

Banner Seguinos en google DESK
Ya es oficial: ANSES confirmó un nuevo aumento y el bono para jubilados en julio 2026

Ya es oficial: ANSES confirmó un nuevo aumento y el bono para jubilados en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó julio con novedades para millones de jubilados y pensionados. Tras la actualización mensual por movilidad, el organismo aplicará un aumento del 2,1% en los haberes previsionales, mientras que el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Leé también AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias
AUH: el extra de $55.841 que ANSES paga en julio a estas familias

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima volverán a recibir un refuerzo que les permitirá superar el nuevo piso de ingresos fijado para julio. Al mismo tiempo, ANSES difundió el cronograma de pagos del mes, que tendrá cambios debido al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia.

De cuánto será la jubilación mínima en julio

El incremento del 2,1% surge de la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a ser de $411.787,67, mientras que el haber máximo del sistema previsional asciende a $2.770.941.

Sin embargo, el dato más importante para los beneficiarios de menores ingresos es que el Gobierno decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, medida que fue oficializada mediante el Decreto 532/2026.

Gracias a este refuerzo, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.787,67 durante julio.

Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES

El bono de $70.000 no está destinado únicamente a los jubilados que cobran el haber mínimo. También alcanza a otros beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES.

Entre quienes pueden recibir este refuerzo se encuentran:

  • Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.
  • Madres de siete hijos o más que cobran una pensión no contributiva.

En el caso de la PUAM, el ingreso total de julio llegará a $399.430,13, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $358.251,36.

Por su parte, las madres de siete hijos o más continuarán percibiendo un ingreso equivalente a la jubilación mínima con bono, es decir, $481.787,67.

Cómo se paga el bono a quienes cobran más de la mínima

ANSES recordó que el bono se paga de manera completa únicamente a quienes perciben el haber mínimo.

En cambio, los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean superiores recibirán un bono proporcional, calculado de forma tal que el total de ingresos no supere el piso establecido para julio.

De esta manera, el organismo mantiene el mismo esquema aplicado en los últimos meses para reforzar los ingresos de quienes se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional.

Calendario de pagos: cómo impacta el feriado del 9 de julio

El cronograma de pagos de julio también presenta modificaciones debido al feriado nacional por el Día de la Independencia.

Las acreditaciones comenzarán el 8 de julio, pero luego se interrumpirán por el feriado y el fin de semana largo antes de retomarse.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aumento Jubilados
Notas relacionadas
ANSES confirmó cambios en el calendario de julio: a quiénes afecta el retraso en los pagos
AUH julio 2026: los nuevos montos y cuánto paga ANSES
Cambia el bono para jubilados de ANSES: el nuevo límite para cobrar los $70.000 completos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar