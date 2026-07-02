Asignaciones Familiares SUAF: el requisito clave para cobrar hasta $75.000 por hijo de ANSES

Trabajadores en relación de dependencia registrados.

Monotributistas de las categorías habilitadas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Otros trabajadores alcanzados por el régimen de Asignaciones Familiares.

En el caso de los monotributistas, pueden acceder quienes se encuentren inscriptos en las categorías A, B, C, D, E, F, G y H, siempre que respeten los topes de ingresos vigentes y tengan correctamente registrados a sus hijos y demás vínculos familiares en ANSES.

Cuando toda la información está actualizada, el organismo liquida el beneficio de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

El complemento que puede aumentar el ingreso mensual

Además de la Asignación Familiar por Hijo, algunas familias pueden recibir un ingreso adicional mediante el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Esta prestación está destinada a:

Familias con hijos de hasta tres años.

Personas gestantes alcanzadas por el programa.

El pago también se acredita automáticamente siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Desde ANSES recuerdan que este beneficio no constituye un bono universal para todos los titulares del SUAF, sino un complemento específico destinado únicamente a quienes reúnen los requisitos.

SUAF de ANSES: confirman el cobro por hijo para julio. (Foto: archivo)

Requisitos para cobrar la Asignación Familiar por Hijo

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener una relación laboral registrada o pertenecer a una categoría de monotributo habilitada.

Mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES.

Que los hijos sean menores de 18 años y solteros.

En caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, aunque sí deben cumplirse los requisitos administrativos correspondientes.

No superar los topes de ingresos establecidos para julio.

Además, ANSES recomienda informar cualquier modificación familiar, nacimiento o cambio laboral antes de la fecha de liquidación para evitar demoras en el cobro.

Un dato clave: los topes de ingresos

La actualización de julio también modificó los límites de ingresos para acceder al SUAF.

Uno de los puntos más importantes es que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual máximo permitido, la familia pierde el derecho a cobrar la asignación, incluso cuando el ingreso total del hogar se encuentre dentro de los parámetros establecidos.

Por eso resulta fundamental revisar periódicamente la situación laboral y los datos registrados en Mi ANSES.

Cuánto paga ANSES por SUAF en julio

La Resolución 187/2026 estableció un incremento del 2,15% para las asignaciones familiares desde julio.

Los nuevos montos de la Asignación Familiar por Hijo quedaron definidos de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $1.122.074: $74.032,19 por hijo.

IGF entre $1.122.074,01 y $1.645.630: $49.939,09 por hijo.

IGF entre $1.645.630,01 y $1.899.934: $30.205,76 por hijo.

IGF entre $1.899.934,01 y $5.941.936: $15.585,03 por hijo.

De esta manera, las familias que integran la primera escala de ingresos son las que acceden al monto más alto, cercano a $75.000 por cada hijo, mientras que el valor disminuye progresivamente a medida que aumentan los ingresos del grupo familiar.