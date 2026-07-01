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ANSES confirmó cambios en el calendario de julio: a quiénes afecta el retraso en los pagos

Además del aumento del 2,15% en los haberes, ANSES confirmó cambios en las fechas de pago para un grupo de jubilados y pensionados.

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ANSES confirmó cambios en el calendario de julio: a quiénes afecta el retraso en los pagos

ANSES confirmó cambios en el calendario de julio: a quiénes afecta el retraso en los pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones sociales. Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Sin embargo, el cronograma de este mes presenta modificaciones debido al feriado nacional por el Día de la Independencia y al día no laborable del 10 de julio, lo que obligó a reprogramar algunos depósitos para adaptarlos al fin de semana largo.

Además de estos cambios en las fechas de pago, los beneficiarios recibirán un aumento del 2,15% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual por movilidad.

¿Por qué cambia el calendario de pagos de ANSES?

El calendario habitual de ANSES se vio alterado por el feriado nacional del 9 de julio y el día no laborable del 10 de julio, jornadas en las que no habrá actividad bancaria.

Por este motivo, el organismo reorganizó el cronograma de pagos para garantizar la acreditación de los haberes una vez finalizado el fin de semana largo.

De esta manera, quienes tenían previsto cobrar durante esos días deberán esperar hasta la reanudación del calendario.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes perciben haberes superiores al mínimo tendrán el siguiente cronograma:

  • Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
  • Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
  • Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cuánto cobran los jubilados en julio?

Además de la reprogramación de las fechas, ANSES aplicará un aumento del 2,15% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC.

Con esta actualización, los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.989,32.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $481.989,32.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $288.392,53.

El bono extraordinario de hasta $70.000 continuará vigente durante julio para quienes perciban los haberes más bajos, mientras que quienes cobran montos superiores podrán acceder a un refuerzo proporcional, de acuerdo con los criterios establecidos por ANSES.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el día exacto de pago ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Cobros", el sistema permite consultar la fecha de acreditación, el monto actualizado del haber, el bono extraordinario -si corresponde- y el detalle de la liquidación.

De esta manera, ANSES ajustó el cronograma de julio para contemplar el fin de semana largo, por lo que algunos jubilados y pensionados deberán esperar unos días más para cobrar sus haberes, aunque todos percibirán el aumento del 2,15% correspondiente a la movilidad previsional vigente.

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