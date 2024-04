El grito del exterior que desestabilizó a Martín en Gran Hermano: "Próximo"

“Chino, sos el próximo”, escuchó el jugador y su cara se desfiguró. El grito del exterior lo escucharon todos cuando estaban despidiendo a la participante.

La salida de la correntina impactó al jugador, ya que ambos habían hecho una alianza. Los 'Bros' había decidido integrar a la rubia al juego, pero su estrategia duró poco.

El pacto que Furia le propuso a Emma y Manzana, de cara a la final de Gran Hermano

Tras la salida de Coti Romerode la casa de Gran Hermano, Furia está recargada. No está dispuesta a negociar su lugar en la final del reality más popular de la TV.

Anoche, después que terminó la gala, Juliana tuvo una charla con Emma Vich y Manzana en el cuarto. La estratega apuntaló las fichas con sus compañeros, de cara a la final del programa.

"Si hay foco y no se desvían los votos podemos ir todos a atacar", señaló y dijo que tiene que ir por "los buenitos". "Confío en esto, no estoy delirando, las semanas no cambian más. Queda nada, nada", remarcó.

La jugada de Furia podría dejar afuera de la competencia a Florencia o Mauro, que no son parte de los que están desde el principio. La entrenadora de fitness siempre vio en ellos una ventaja en el reality por la información que tienen desde exterior.