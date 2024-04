Gran Hermano: el duro reclamo de Florencia a Nicolás tras la salida de Coti Romero

Antes de abandonar la casa, Nicolás se despidió de Coti con un sentido abrazo y sus emotivas palabras hicieron estallar a Florencia de tal forma que no pudo contenerse frente a los jugadores.

"¡Espérame afuera por favor no te vachas! A mi cuando me estaba por ir me dijiste 3 palabras pedorras, literal", disparó la participante recordando el día que ella protagonizó un mano a mano en la gala de eliminación.

Por su parte, Nicolás no emitió la palabra al respecto y su novia permaneció con cara de indignación mientras los demás quedaron descolocados por sus fuertes dichos.

El pacto que Furia le propuso a Emma y Manzana, de cara a la final de Gran Hermano

Tras la salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano, Furia está recargada. No está dispuesta a negociar su lugar en la final del reality más popular de la TV.

Anoche, después que terminó la gala, Juliana tuvo una charla con Emma Vich y Manzana en el cuarto. La estratega apuntaló las fichas con sus compañeros, de cara a la final del programa.

"Si hay foco y no se desvían los votos podemos ir todos a atacar", señaló y dijo que tiene que ir por "los buenitos". "Confío en esto, no estoy delirando, las semanas no cambian más. Queda nada, nada", remarcó.

La jugada de Furia podría dejar afuera de la competencia a Florencia o Mauro, que no son parte de los que están desde el principio. La entrenadora de fitness siempre vio en ellos una ventaja en el reality por la información que tienen desde exterior.