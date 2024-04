El pacto que Furia le propuso a Emma y Manzana, de cara a la final de Gran Hermano

Embed

"Si hay foco y no se desvían los votos podemos ir todos a atacar", señaló y dijo que tiene que ir por "los buenitos". "Confío en esto, no estoy delirando, las semanas no cambian más. Queda nada, nada", remarcó.

La jugada de Furia podría dejar afuera de la competencia a Florencia o Mauro, que no son parte de los que están desde el principio. La entrenadora de fitness siempre vio en ellos una ventaja en el reality por la información que tienen desde exterior.

El desafortunado comentario de Georgina Barbarossa sobre la apariencia de Manzana de Gran Hermano

En cada gala de eliminación, los concursantes de Gran Hermano 2023 planifican meticulosamente sus atuendos, desde los peinados hasta el maquillaje. El pasado domingo, Federico Farías, más conocido como Manzana, sorprendió con un cambio radical.

El participante se atrevió a cortarse el pelo, decolorar su bigote y aplicarse glitter y un adhesivo en la frente, detalles que no pasaron inadvertidos. “Para que me disfruten”, declaró el “hermanito” cuando Santiago del Moro le preguntó sobre su transformación original.

Al día siguiente, Georgina Barbarossa reaccionó en vivo ante la metamorfosis de Manzana y lanzó un comentario controvertido en A la Barbarossa. Rápidamente, los integrantes de su panel y los ex participantes de GH presentes desalentaron sus palabras.

Los comentarios de Georgina Barbarossa sobre Manzana:

Georgina Barbarossa: -Manzana se pone todo. ¿Por qué se afea así?

Florencia Cabrera: -No, está bien. Es un show.

Lío Pecoraro: -Si le gusta, está bien.

Georgina: -No, ya sé que es un show...

Catalina Gorostidi: -Le gusta y, aparte, es re buena persona. Eso es lo importante.

Gastón Trezeguet: -Este “manzanazo” tuyo no lo entiendo.

Romina Uhrig: -Y tiene unas uñas divinas, bien cuadraditas y largas. Se las pinta.

Georgina: -Las uñas, divinas. Pero no me gusta el corte de pelo. Le voy a cambiar el corte de pelo cuando venga.

Gastón: -Se lo hizo Emma Vich.

Florencia: -Hacen lo que pueden, Geo, ahí adentro.

Lío: -Ayer Santi (Del Moro) le preguntó por el corte de pelo y dijo que se lo hizo Emma. Y está bien, cambia de look, se divierte.

Romina: -Y el bigote rubio.

Catalina: -El bigote rubio sí, es un montón.

Georgina: -Le voy a decir que se deje el bigote como el mío (bromeó).